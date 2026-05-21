В Воздушных силах отреагировали на слухи о 'радиоактивном' оружии россиян

Игнат призвал не пугать людей "радиоактивным излучением".

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат опроверг слухи о том, что Россия использует "радиоактивное" оружие. Об этом он сказал на канале Новини.LIVE, комментируя информацию о том, что на одном из сбитых российских беспилотников зафиксировали существенное превышение радиационного фона.

По его словам, речь идет об особенностях конструкции старой советской ракеты Р-60, которую оккупанты установили на ударный беспилотник "Герань-2". Он напомнил, что аналогично россияне обвиняли Украину в использовании "радиоактивного" оружия, когда США предоставили нам снаряды с обедненным ураном.

"Не нужно здесь пугать людей каким-то радиоактивным излучением. Ракета Р-60 – обычная авиационная ракета, которая имеет тот самый "сердечник"... Это просто стандартный сплав, который используется в старой, еще советской ракете", – сказал Игнат.

Он добавил, что уран, который использовали россияне в ракете, неактивен.

"Радиоактивное" оружие РФ: что известно

Накануне УНИАН сообщал, что РФ нанесла удар по Украине дроном, который нес ракету с ураном. СБУ на месте обнаружила высокую радиацию. По данным ведомства, оккупанты поставили на вооружение модифицированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля российскую ракету Р-60 класса "воздух-воздух". В непосредственной близости от обломков БПЛА с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон.

По словам военного обозревателя Вадима Кушникова, использование обедненного урана в таких боеприпасах является "штатной боевой частью советских ракет". Он пояснил, что ракеты Р-60 уже устарели, однако Россия до сих пор использует схожие технологии в более современном вооружении. Кушников подчеркнул, что наибольшую опасность такие элементы представляют после разрушения оболочки ракеты. "Эти элементы, попадая в почву или если кто-то их найдет и подберет, будут представлять значительную опасность для окружающей среды и людей, которые могут контактировать с такими стержнями", – сказал он.

Между тем специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов пояснил, что опасно это может быть только для специалистов, работающих с обломками. По его словам, земля и вода из-за этих стержней не загрязняются, ведь они расположены внутри боевой части.

