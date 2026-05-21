Разогреет до +30, но есть нюанс: синоптик поделилась прогнозом для Украины на пятницу

Наиболее тепло будет в восточной части страны.

В пятницу, 22 мая, по всей территории Украины ожидается теплая погода, однако с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Атмосфера повсеместно нестабильна, проходят атмосферные фронты, низкое атмосферное давление – поэтому дожди, похожие на летние, возможны практически повсеместно завтра в Украине", – отметила она.

В то же время температура воздуха 22 мая, по словам синоптика, ожидается высокой. В течение дня будет +24...+28 градусов, в восточной части – целых +25...+30 градусов. В западных областях немного прохладнее – +20...+24 градуса.

"В Киеве в пятницу ожидается нестабильная погода с кратковременными грозовыми дождями. Помните, что такой, казалось бы, небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень!

День прогреется до +28 градусов", – предупредила Диденко.

Ранее УНИАН сообщал, когда дожди и грозы покинут Украину. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ситуация должна улучшиться в конце недели. Он сообщил, что 24 мая на большей части территории Украины уже будет преобладать устойчивая и малооблачная погода без осадков. Ветер ослабнет до 3–8 м/с. Температура ночью будет +8...+13 °С, днем +22...+27 °С.

Также мы писали, что конец мая может удивить украинцев температурами. Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что на следующей неделе ожидается похолодание на 3–5 градусов. Она добавила, что ближе к соответствующим датам информация будет более точной.

