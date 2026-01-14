Мир стоит на пороге новой гонки ядерных вооружений, - американский эксперт

После завершения действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений США и Россия могут начать создавать ядерное оружие.

После завершения договора, ограничивающего размер российского и американского ядерных арсеналов, может начаться новая гонка ядерных вооружений. Об этом в комментарии Forbes сказал Стивен Пайфер, ведущий американский эксперт по вопросам договоров о ядерном разоружении и бывший директор Совета национальной безопасности США.

Пайфер, который участвовал в предыдущих переговорах США и РФ по сокращению ядерных арсеналов, напомнил, что срок действия текущего договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает 5 февраля 2026 года. По его мнению, истечение срока действия без подписания нового договора может спровоцировать новое наращивание этих боеголовок, способных уничтожить мир.

"Без следующего договора на северных континентах может вспыхнуть новая гонка за создание крупнейшего на планете арсенала термоядерных боеголовок", - сказал он.

Видео дня

Действующий договор СНВ был подписан в 2010 году. Это единственный международный документ, обязывающий РФ и США заморозить свои арсеналы на уровне 1550 боеголовок каждая. Речь идет о боеголовках, размещенных на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках и бомбардировщиках. После вступления в силу этого договора Кремль и Белый дом сократили свои арсеналы до уровней, соответствующих начальному этапу первой гонки ядерных вооружений.

Пайфер рассказал, что российский диктатор Владимир Путин предложил продлить текущий договор еще на год, но с оговорками. Как отметил Пайфер, эти оговорки сделают соглашение "практически бесполезным".

Эксперт рассказал, что "Путин предложил сохранить ограничения договора по количеству развернутых боеголовок и систем их доставки, но хочет лишить договор чрезвычайно важных мер по проверке". Речь идет о проверках и инспекциях, которые каждая сторона договора может проводить на территории другой стороны.

"Во время этих инспекций на месте, которых проводилось до десяти в год, американские эксперты по вооружению могли с близкого расстояния осматривать российские ракетные шахты и подводные лодки, чтобы физически подсчитать количество боеголовок, размещенных на каждой ракете, отмечают эксперты Nuclear Threat Initiative, одного из ведущих аналитических центров по вопросам разоружения в США", - говорится в статье.

Отмечается, что блокирование Россией инспекций, предусмотренных договором, означает, что "она уже могла начать тайно загружать больше ядерных боеголовок в межконтинентальные баллистические ракеты, спрятанные в подземных шахтах, и в подводные лодки, которые тайно пересекают океаны, погрузившись под воду".

Издание отметило, что хотя договор СНВ ограничил количество боеголовок, которые могут быть установлены на каждой ракете, одностороннее замораживание Путиным инспекций по договору означает, что "американская сторона не имеет возможности проверить соблюдение этих ограничений".

"Этот гигантский пробел в договоре не дает США стимула для его продления", - добавил автор статьи.

Однако Пайфер добавил, что, по его мнению, в Пентагоне "закрепляется мнение, что ограничение на стратегические боеголовки, установленное новым договором СНВ, является слишком жестким", учитывая вызов, который представляет "необходимость отвечать на наращивание вооружений, которое уже осуществляется конкурентными ядерными державами".

"Если США превысят ограничения нового договора СНВ, россияне, скорее всего, отреагируют", - добавил он и сделал вывод, что на горизонте появляется возрожденная гонка за ядерное превосходство. Однако он предположил, что такая гонка не зайдет слишком далеко и что люди вспомнят урок 1960-х годов. Он заключается в том, что наращивание количества ядерного оружия всеми сторонами не поможет достичь повышения безопасности. В 1960-х годах именно эта мысль заставила РФ и США заключить первый договор об ограничении ядерного оружия.

Ядерные гонки - последние новости

Как писал УНИАН, пока нет признаков, что Россия и США планируют продлить действие договора СНВ после истечения его срока в феврале. Аналитики считают, что неопределенность позволяет России продолжать разработку вооружений вне рамок договора.

В частности, в России проводили испытания крылатой ракеты "Буревестник" и торпеды "Посейдон". Там называют это оружие "прорывными технологиями".

В ноябре о проведении ядерных испытаний также заявлял президент США Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что другие страны тоже проводят испытания ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: