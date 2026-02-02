В Кремле назвали единственное место, где могут пройти переговоры Путина с Зеленским

Песков не стал детализировать визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Майами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет свою позицию, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, они должны быть в Москве.

Он отметил, что ему нечего добавить к сказанному ранее про "энергетическое перемирие", которое продлилось до 1 февраля.

Также Песков не стал детализировать визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Майами, указав, что была концептуальная оценка переговоров с двух сторон и от Дмитриева, и от Стива Уиткоффа.

"Украинское урегулирование - это очень сложный разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждение, разговоры. По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс", - сказал он.

По его словам, Дмитриев ведет рабочую группу по экономическому взаимодействию, в основном эти вопросы и находятся в сфере его ведения.

При этом Песков назвал здравой мысль французов о необходимости наладить канал связи с РФ. Но конкретики по организации контактов Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона сейчас нет.

Возможность встречи Зеленского с Путиным

Ранее Зеленский отметил, что представители Евросоюза могли бы присоединиться на том или ином этапе переговоров с РФ, но прежде всего "нужно встретиться втроем".

"Мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата... наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", - подчеркнул президент.

