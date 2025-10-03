Вряд ли эти партии будут критически влиять на помощь Украине, считает Тарас Загородний.

В Чехии 3 октября начинаются парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшее количество мест должна взять партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, которая выступает против помощи Украине.

Впрочем, называть эту партию антиукраинской не стоит. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

"Она не антиукраинская. Это украинцы думают, что все думают об Украине. Это больше евроскептики такие, что меньше расходы, антиглобалистская риторика и тому подобное. Что меньше надо тратиться на других, надо на себя. Это нормальная политическая история", - сказал Загородний.

Эксперт добавил, что вряд ли эта партия будет сильно угрожать Украине. В то же время он отметил, что на уровне риторики заявления от представителей этой партии могут быть действительно антиукраинскими.

"Но реально ничего делаться не будет. Та же Словакия, допустим, Фицо. Если внимательно посмотреть, он больше говорит, чем реально что-то делает. Потому что предприятия Словакии работают на украинскую оборонку. Электричество продают, нефтепродукты, грузы через них идут. И такого много. Там много предприятий сотрудничает", - добавил Загородний.

По словам эксперта, теоретически новое правительство в Чехии может сделать Украине неприятности. Однако отношение Чехии к Украине вряд ли можно будет сравнить с Венгрией.

"Я не думаю, что там будут какие-то существенные шаги, что они будут хуже того же Орбана. Орбан четко блокирует все, что возможно. И если сравнивать его с Фицо - Словакия ничего такого не делает. В общем, чтобы мы не волновались от всех выборов и событий - нам надо производить всю военную технику максимально локализовано. Чем сильнее у нас будет армия, тем спокойнее мы будем смотреть на ситуацию в других странах", - отметил Загородний.

Выборы в Чехии: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Чехии стартуют выборы в парламент, которые продлятся два дня. Социологи прогнозируют, что первое место должна получить партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO с результатом 29,3% голосов. Третье место может занять партия с правыми популистскими взглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) - 13,4% голосов. Обе партии выступают против помощи Украине.

В то же время журналисты The New York Times утверждают, что в случае прихода к власти оппозиции, Чехия может прекратить свою инициативу по поставкам боеприпасов Украине. Политики объясняют это тем, что Чехии стоит сосредоточиться на собственной нестабильной экономике.

