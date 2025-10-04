Он отметил, что этим вопросом все очень серьезно занялись и до такой степени, что другие темы даже не обсуждаются.

Сербский президент Александар Вучич заявил, что все в Европе готовятся к конфликтам.

Как сообщает Clash Report, во время общения с журналистами Вучич сказал, что в настоящее время все готовятся к войне и вопрос заключается только в том, "к какой стороне кто принадлежит".

"Мы бы хотели избежать войн, конфликтов. Но, боюсь, что больше никто никого не хочет слышать и слушать. И все действительно и всерьез готовятся к войнам. И будет непросто говорить на какие-то другие темы", - сказал он.

Вучич и война в Украине

Ранее Вучич заявлял, что его страна готова помочь Украине отстроить после войны какой-то разрушенный россиянами город, но не знает, как положить конец самой войне.

В конце июля Вучич опроверг заявление министра по делам Европы Неманья Старовича о введении санкций против РФ и заявил, что такую возможность сербские власти не рассматривают.

НАТО и война с РФ

Сегодня издание Business Insider написало о том, что несмотря на то, что беспилотники все чаще превращают танки и бронетехнику в обломки на поле боя в Украине, страны НАТО все равно активизировали закупки и модернизацию тяжелой бронетехники на фоне подготовки к возможному расширению конфликтов в Европе.

