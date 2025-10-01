В издании рассказали, какие страны также против вступления нашего государства в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить неожиданных союзников в том, чтобы помешать Украине вступить в Европейский Союз. Как пишет Politico, им может стать президент Франции Эммануэль Макрон.

Перед встречей лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября президент Европейского совета Антониу Кошта пытался повлиять на европейских лидеров, чтобы найти способ обойти сопротивление Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Тогда политик предложил изменить правила блока, чтобы позволить начало официальных переговоров о вступлении после одобрения квалифицированным большинством лидеров, а не единодушным согласием, как это требуется сейчас.

"Но план Кошты оказывается противоречивым. Хотя Орбан является лидером ЕС, который ближе всего стоит к президенту Владимиру Путину и наиболее враждебно относится к Украине, другие лидеры имеют совсем другие мотивы, чтобы присоединиться к его стороне - главным образом, чтобы защитить свое право вето", - объяснили в Politico.

Такому плану сопротивляются лидеры Франции, Нидерландов и Греции. Также он вряд ли получит широкую поддержку в Дании, отметили три дипломата ЕС и представитель французского президентства для Politico.

"Эти страны опасаются, что изменение правил вступления ограничит их способность блокировать заявки на членство, которые они считают проблематичными, отмечают те же самые источники. Это открывает целый ряд противоречий, которыми Орбан может воспользоваться: например, для греков важно показать, что они могут задержать переговоры о членстве Турции, так же как болгары хотят иметь возможность поставить точку в вопросе Северной Македонии, а хорваты - заблокировать Сербию", - подчеркнули в материале.

В то же время, как пишет Politico, предложение Кошты откроет путь в ЕС не только для Украины, но и для Молдовы, ведь кандидатуры этих двух стран связаны между собой.

Как добавил высокопоставленный чиновник ЕС, предложение президента Европейского совета будет вынесено на обсуждение в Копенгагене уже сегодня, 1 октября, вместе с другим вопросом об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Ни один лидер по сей день не ответил категорическим "нет" на эту идею", - добавил высокопоставленный чиновник, комментируя предложение Кошты об изменении правил.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил для Politico, что он поддерживает любые попытки ускорить процесс вступления.

"Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который предоставляет большую гибкость и меньше возможностей для блокировки, и это особенно касается Украины", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых наше государство вступит в ЕС. Он считает, что для вступления в ЕС нужно, чтобы Западная Европа нашла способ удержать контроль над европейским проектом после вхождения в него Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Вторым условием, по словам министра, должен быть решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса.

"То есть, если мы входим, так как сейчас есть, то мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. Это вызывает социальную революцию во Франции, Бельгии, Польше, во всех странах и происходит коллапс Европы", - пояснил Кулеба.

В то же время президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС и НАТО. Он считает, что страна, которая воюет, не может вступить в альянс.

"Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной", - подчеркнул Навроцкий.

