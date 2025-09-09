Президент Польши объяснил, почему Украина сейчас не может присоединиться к блоку и альянсу.

Сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными. Такое мнение высказал президент Польши Кароль Навроцкий в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

Он подчеркнул, что страна, которая воюет, не может вступить в альянс.

"Потому что это означало бы, что и Польша, и Литва будут воевать, поэтому эту дискуссию следует отложить, это просто невозможно", - подчеркнул Навроцкий.

Польский лидер напомнил, что процессы вступления Польши и Литвы продолжались много лет, поэтому следует учитывать ряд вещей в этом вопросе, среди которых влияние на экономический и бизнес-секторы.

"Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной", - считает Навроцкий.

По его словам, как президент Польши он не участвует в таких дискуссиях, а больше сосредоточен на том, что граждане его страны делают с 2022 года.

"Потому что поляки были первыми, кто предоставил Украине такую значительную поддержку в виде военной техники и принял миллион украинцев в Польшу, чтобы обеспечить социальную поддержку Украины. Поэтому мы, поляки, считаем, что урок солидарности мы выполнили как нельзя лучше и продолжаем это делать, чувствуя то, что сегодня переживает Украина из-за нападения Российской Федерации", - подытожил польский лидер.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что обещал Дональд Трамп сделать для разблокирования вступления Украины в ЕС. По словам украинского лидера, именно Венгрия блокирует этот процесс.

"Президент Трамп и Америка поддерживают Украину в Евросоюзе... Но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет. Хотя, я думаю, понимает другие политические причины. И поэтому Америка и президент Трамп говорили мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине", - отметил глава государства.

В то же время стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС зашли в тупик. Журналисты Эдди Векс и Николетта Ионта в своем материале для Euractiv объяснили, как Литва собирается решить эту проблему. В частности в Вильнюсе предлагают простое решение этой проблемы - двигаться вперед.

