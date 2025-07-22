Генсек Альянса считает, что это также позволит увеличить инвестиции в оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к странам НАТО с просьбой усилить поддержку Украины путем закупки для нее оружия в Соединенных Штатах. Об этом сообщила пресс-служба Альянса по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Рютте напомнил об инициативе, озвученной президентом Украины Дональдом Трампом при его участии о закупках европейскими странами оружия для Украины.

"Эта новая инициатива является бессрочной и уже побудила многочисленные страны-члены выразить заинтересованность во вкладе. Она дополняет ряд других инициатив, с помощью которых страны-члены поддерживают Украину, и предоставляет новый доступ к американскому оборудованию и технологиям, которые Украина запросила для срочной доставки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти добровольные усилия будет координировать НАТО, учитывая опыт и инфраструктуру, которые предоставляет Альянс.

"Эта и другие инициативы объединяют три ключевые решения, принятые лидерами на саммите НАТО в Гааге всего несколько недель назад: увеличение инвестиций в оборону, наращивание производства оборонной продукции и поддержка Украины. Цель всей помощи Альянса в области безопасности Украины заключается в том, чтобы как можно скорее довести конфликт до справедливого и длительного завершения", - пишет пресс-служба НАТО.

Поддержка Украины в войне с РФ

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, о чем договорились на "Рамштайн" 21 июля. Он, в частности, отметил, что партнеры заявили о готовности присоединиться к финансированию закупки оружия для Украины. Так, Германия пообещала передать более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также профинансировать закупку украинских дальнобойных дронов. Канада, по его словам, продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделит 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков. Нидерланды предоставят 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен недавно подтвердил, что в этом и следующем году Украина получит от Бельгии самолеты F-16, однако точные даты поставок назвать он не смог. Он подчеркнул, что каждый раз, когда Бельгия будет получать F-35, она может передать F-16.

Кроме того, в Минобороны Нидерландов сделали заявление относительно поставок систем Patriot для Украины. Министр обороны страны Рубен Брекельманс сказал, что детали по этому поводу будут проработаны в ближайшее время. Он также пообещал поставлять больше средств противовоздушной обороны: боеприпасов для F16, контрбеспилотников, радаров и тому подобное.

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