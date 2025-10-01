Как отметила спецпредставитель Канады по вопросам восстановления Украины, наше государство - это больше, чем жертва.

Для Запада пришло время изменить свое отношение к Украине. Странам-союзникам стоит забыть о спасении Украины, поскольку на самом деле Украина должна их спасать. Об этом пишет спецпредставитель Канады по вопросам восстановления Украины Христя Фриланд для Financial Times.

"С момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года мы отвели Украине роль праведной жертвы - благородной, безупречной и неизбежно побежденной. Мы верили, что это правильно, и предполагали, что она проиграет, по крайней мере без чрезвычайных усилий с нашей стороны. Такая трактовка льстила западным союзникам Украины: она ставила нас в центр истории. И, по крайней мере в начале войны, оно предлагало моральную историю, которая пробуждала и вдохновляла демократии, истощенные и деморализованные пандемией", - отметила она.

По словам автора материала, президент Украины Владимир Зеленский всегда был прав: это конфликт между светом и тьмой.

Видео дня

"Но хотя Украина действительно является праведной жертвой злой войны, такая формулировка борьбы затмила что-то не менее важное. Украина - это больше, чем жертва. Страна борется с чрезвычайной настойчивостью, изобретательностью и эффективностью. Президент США Дональд Трамп правильно высказался в ООН на прошлой неделе: Украина - победитель, и Украина может победить", - подчеркнула Фриланд.

Армия, которая может противостоять России

Политик подчеркнула, что такие слова имеют значение, поскольку Украина является ценным союзником. В частности недавние вторжения российских дронов в Центральную и Западную Европу свидетельствуют о том, что НАТО нуждается в Украине как в щите против РФ.

"Европа, вполне справедливо, сосредоточена на перевооружении, но в Европе уже есть одна армия, которая самостоятельно продемонстрировала, что может противостоять Кремлю - вооруженные силы Украины", - заверила спецпредставитель Канады по вопросам восстановления Украины.

По ее словам, Украина является инновационной страной Европы, которая создает, применяет и улучшает дроны и ракеты, используя децентрализованный подход к войне и инновациям. Фриланд считает, что это больше напоминает Кремниевую долину, чем Пентагон.

"Будущее войны изобретается именно там, и Киев может помочь нам принести это будущее в наши вооруженные силы и оборонную промышленность. Например, недорогие дроны, которые часто управляются искусственным интеллектом, сейчас вызывают больше жертв, чем артиллерия, а их изобретение, летные испытания и закупка очень децентрализованы", - считает автор материала.

Важность опыта Украины для Запада

Политический деятель добавила, что западные страны должны начать учиться у украинцев, как вести войну 21 века. Сейчас "умные" страны и компании уже начали работать в этом направлении, как, к примеру, соглашение на сумму 67 млн евро между Копенгагеном и Киевом по созданию украинских оборонных заводов в Дании.

"Наконец, и что самое важное, нам нужно, чтобы Украина была успешной после окончания войны. Сильная, процветающая Украина будет щитом Европы, арсеналом Европы и инноватором Европы. А сильная, процветающая Украина не только будет защищать безопасность Европы. Она сделает весь мир безопаснее, подтвердив самое мощное достижение порядка, установленного после 1945 года: ни одно международно признанное государство не может быть аннексировано иностранным государством. Вот почему мы должны сотрудничать с Украиной сегодня, поддерживать ее и ее военную экономику и закладывать основы для ее будущего процветания", - объяснила Фриланд.

Также политик напомнила и о предложении канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине беспроцентного займа в размере 140 млрд евро, который будет обеспечен за счет замороженных активов российского центрального банка. Она считает, что такое предложение является переломным моментом.

"Его инициатива является мощным признанием того, что Украина достаточно сильна, чтобы победить, и что ее победа сделает Европу сильнее. Этот план, основанный на 50 млрд долларов, которые Канада и наши партнеры приложили большие усилия, чтобы предоставить Украине в прошлом году, является инвестицией в устойчивость Украины, а следовательно, и в нашу собственную. Но он должен сопровождаться не менее амбициозной работой над послевоенным процветанием Украины", - добавила автор публикации.

Фриланд подытожила, что пришло время перестать думать об Украине как о жертве и признать, что она может быть победителем.

"Как признал Трамп, Украина достаточно сильна, чтобы победить. Как признал Мерц, сильная, успешная Украина отвечает интересам Европы. Помогая украинцам строить процветающую, суверенную и безопасную страну на долгий срок, мы инвестируем в нашу собственную безопасность и наше собственное процветание", - подчеркнула она.

Оборонное сотрудничество между Европой и Украиной

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Тойю заявила, что ее страна планирует совместное производство дронов-перехватчиков с Украиной. По ее словам, переговоры с Украиной по этому вопросу начались еще до серии нарушений воздушного пространства "неизвестными" беспилотниками.

"Мы считаем стратегически важным, чтобы восточный фланг был лучше защищен, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому то, что мы делаем в этом направлении, - создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонные беспилотники для будущего", - подчеркнула министр.

В то же время в The Telegraph писали, что в Европе обсуждают закрытие неба над западом Украины. Журналисты отметили, что это продемонстрировало бы, что Европа решительно настроена дать отпор воздушным вторжением РФ, а также это поддержало бы военные усилия Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: