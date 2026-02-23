Путин убеждает мир в 'неизбежной победе' РФ в Украине, однако это иллюзия, - Foreign Policy

Нарратив Путина о неизбежной победе РФ состоит из ложных утверждений.

Российский диктатор Владимир Путин приложил немало усилий, чтобы убедить мир в неизбежности поражения Украины, несмотря на то, что это не соответствует действительности. Как пишет Foreign Policy, его самый большой успех был достигнут не на фронте, а в борьбе за влияние на общественное мнение.

В частности, после встречи с президентом РФ на Аляске американский лидер Дональд Трамп перешел от требований немедленного прекращения огня к давлению на Киев с целью передачи России не оккупированных территорий, опираясь на ошибочное мнение, что россияне точно победят.

"Они намного больше. Они намного сильнее", - сказал Трамп, предоставляя России "преимущество" в Украине.

Видео дня

Как отмечает Foreign Policy, нарратив Путина о неизбежной победе РФ состоит в ложных утверждениях, а именно:

украинский фронт на грани коллапса;

Россия захватит территории, на которые претендует;

Россия имеет человеческие ресурсы и средства для ведения войны неограниченное время;

Украина не может победить российскую армию.

"Ссылаясь на разгром немецкого Вермахта Советской Красной Армией во время Второй мировой войны, Кремль хочет, чтобы мы считали, что сегодняшние гораздо меньшие российские вооруженные силы являются неудержимым катком, которому суждено победить", - добавляют в публикации.

Издание отмечает, что это больше, чем пропаганда, ведь это система "когнитивной войны", которая призвана сформировать представления западных лидеров и подтолкнуть их к решениям, выгодным России и невыгодным Украине.

"Москва стремится убедить свою аудиторию, что единственным разумным результатом является окончательное урегулирование на условиях России. Катастрофический нарратив намекает, что капитуляция перед Россией является гуманной, поскольку она спасет жизни солдат и гражданских лиц, которые в противном случае будут уничтожены. Путин эффективно ввел катастрофический нарратив в международное информационное пространство и переговоры между США и Россией", - подчеркнули в Foreign Policy.

Кроме того, Путин и его соратники скрывают реальность, что российские войска продвигаются на фронте со скоростью черепахи, достигая небольших успехов с огромными потерями. Журналисты напомнили, что в 2025 году РФ захватила только 0,8% территории Украины, что значительно ниже типичных показателей в современной механизированной войне.

"Предполагая, что Россия сможет продолжать боевые действия и продвигаться вперед такими же темпами, как в конце 2025 года, ей понадобится время до августа 2027 года, чтобы захватить остальную часть Донецкой области, и до апреля 2029 года, чтобы захватить Донецк вместе с остальной частью Запорожской и Херсонской областей - три региона, которые она объявила аннексированными в 2022 году. Захват всей Украины занял бы примерно столетие", - прогнозируют в издании.

В Foreign Policy подчеркнули, что военная мощь РФ ограничена, а предположение, что она может воевать вечно, является ошибочным, ведь война накладывает высокие расходы на экономику.

"Ситуация Украины на поле боя сложная, но не критическая. Хотя Россия остается опасной, крах украинской обороны маловероятен. Поскольку линия фронта является огромной зоной уничтожения дронов, обе стороны застряли в позиционной войне с ограниченными возможностями для быстрых маневров", - отметили в материале.

Поэтому, как подытожили в издании, решающим полем битвы в этой войне является международная поддержка Украины.

"Путин правильно оценивает, что если он сможет пережить Запад - или, еще лучше, убедить его отказаться от Украины - Россия победит. Ложный нарратив о неизбежной победе России не должен влиять на политику Запада", - подчеркнули в публикации.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, переговоры по достижению мира идут непросто, однако Украина движется вперед и приближается к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

"Такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме", - подчеркнул Буданов.

В то же время в Forbes объяснили, что мешает прекращению войны в Украине. Журналисты отметили, что "главным камнем преткновения" в переговорном процессе остается территория Украины, поскольку Москва требует от Киева отдать контролируемые ею территории на юге и востоке страны.

Вас также могут заинтересовать новости: