Путин считает, что он всё ещё может выиграть войну, - Sky News

Украинцы думают, что Путин соблазнил Трампа фантастическими сделками.

Спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин считает, что он всё ещё может выиграть эту войну, и не изменил своих целей по искоренению Украины как независимого суверенного государства.

Как пишет Sky News, недавние поражения российских войск на поле боя очевидно не поколебали убеждения Путина, поэтому существуют серьезные сомнения в его искренности в переговорах по прекращению этой войны.

При этом дипломатические процессы идут крайне медленно, и украинцы считают, что США соблазнились фантастическими деловыми предложениями, которые им делает Москва.

Так, Россия продолжает просить отдать ей территории, которые ей не удается захватить военным путем, и американские переговорщики, по-видимому, продолжают их подстрекать в этом вопросе, пишет издание.

Украинцы считают, что Трамп соблазняется фантастическими деловыми сделками, предлагаемыми Россией. Финансовый советник Путина Кирилл Дмитриев утверждает, что после восстановления отношений станут доступны сделки на сумму 14 триллионов долларов. В то же время история американских инвестиций в Россию не поддерживает такой оптимистичный настрой, "она полна коррупции, растрат, тюремного заключения или убийств партнеров", отмечает Sky News.

Украинцы озадачены продолжающейся убежденностью Дональда Трампа в том, что война идет только в одном направлении, что у них нет козырей в рукаве и что они должны подписать невыгодную сделку.

В Киеве существует, и не без оснований, мнение, что команда Трампа не является честным или справедливым посредником в этих переговорах, отмечает издание:

"Заблуждающийся агрессор, предвзятые посредники и далеко не побежденные жертвы четырехлетнего неспровоцированного кровопролитного вторжения. Не самые оптимальные условия для дипломатических усилий".

Ситуация на фронте

Как пишет WSJ, украинская контратака на Запорожье подрывает наступление России и демонстрирует, что у Украины сил ещё много сил для борьбы, и победа Владимира Путина отнюдь не является неизбежной.

Хотя у России достаточно войск для поддержания текущих операций, нехватка войск является одной из причин, по которым Москве может быть трудно добиться крупных прорывов. Также российская тактика инфильтрации приводит к тяжелым потерям и слабому контролю над захваченными территориями, что дает Украине возможность дать отпор.

