Евросоюз предстал перед выбором: либо он и дальше будет позволять автократам вредить ему, либо начнет реальную работу по продвижению демократии.

Европейские лидеры любят утверждать, что они заботятся о демократии. Но слишком часто их политика игнорирует ее, заодно нанося ущерб интересам Европы.

Демократия и верховенство закона - это необходимость, а не идеалистическая роскошь. На самом деле нынешний конфликт Брюсселя с Венгрией и Польшей обостряет вопрос демократии. Об этом на страницах Washington Post пишут эксперты American Enterprise Institute Далибор Рогач и Джин Киркпатрик. Они напоминают, что, защищая свои внутренние автократические практики, Будапешт и Варшава угрожают наложить вето на долгосрочный бюджет ЕС и постпандемический пакет восстановления на сумму 1,8 триллиона евро.

Читайте такжеThe Guardian: MI5 и MI6 провалили борьбу с РоссиейМежду тем, Россия и Китай используют своих марионеток, чтобы расколоть и парализовать ЕС, особенно в сфере дипломатии, энергетики и политики в отношении технологий. В столицах Европы модно осуждать "наивные" усилия Вашингтона по экспорту демократии. Но признание ограничения американской кампании по продвижению демократии в Ираке и Афганистане - это одно дело, а презрение демократии, прав человека и верховенства закона - совсем другое для ЕС.

От стран-участниц вроде Польши и Венгрии до соседей, таких как Турция, Беларусь и Грузия - европейский блок довольно последовательно позволяет автократам "соскочить с крючка".

"Европейцам пора понять, что страны, которым не хватает свободы и ответственности правительств, - плохие соседи. Сокрушительные вторжения России в Украину, Молдову и Грузию, а также кровавые конфликты в бывшей Югославии служат достаточно свежим напоминанием", - говорится в статье.

"Арабская весна" продемонстрировала, что даже видимая стабильность и предсказуемость диктаторских режимов - это иллюзия. Зверства режима Башара Асада в Сирии привели к волне массовой миграции в 2015 году, которая чуть не разорвала ЕС на куски. Состояние демократии ухудшилось в 80 странах по всему миру за прошлый год, о чем свидетельствуют данные Freedom House. И Евросоюз тоже задела эта тенденция.

Читайте такжеОрбан назвал условие, при котором ЕС станет "ровней" РоссииПравительство Венгрии в последнее время усилило атаки против несогласных в академических кругах и теперь тихо переписывает избирательное законодательство в пользу правящей партии. В Польше же усиливается атака на судебную независимость.

Отказ от демократии в Европейском регионе стал подарком для врагов ЕС, в первую очередь, для России и Китая. Однако, Брюссель погрузился в самоуспокоение и занялся неуклюжей "реальной политикой", часто отдавая приоритет близоруким экономическим интересам, таким как пресловутый "Северный поток-2" и российские инвестиции в ядерную энергетику. Или же можно еще вспомнить то, как Европа сделала Китай "партнером" в решении проблемы изменения климата, несмотря на все большие китайские выбросы.

Коллективный подход ЕС предлагает много "пряников" и почни не предполагает "кнутов". Европарламент неоднократно призывал страны-участницы одобрить "Акт Магнитского", который даст блоку новые инструменты для введения санкций против диктаторов и клептократов. Но тщетно. Однако, в период 2013-2017 годов более 80% от помощи ЕС по развитию были переданы странам с авторитарными или гибридными режимами. Брюссель регулярно расстилает красный ковер перед диктаторами включительно с Владимиром Путиным и египетским президентом Абделем Фатахом Аль-Сиси.

Читайте такжеAmerican Interest: Россия ведет политическую войну, и Западу пора нанести удар в ответЕвропейцы также не воспользовались возможностью, созданной сокращением программ США по продвижению демократии. Европейский фонд демократии, созданный в 2013 году как партнер американского Национального фонда демократии, продолжает работать с мизерным годовым бюджетом на уровне 19 миллионов евро. Даже эти деньги тратятся на программы по участию женщин в политике, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, а также на художественные программы. Таким образом, размывается изначальная цель защищать демократию.

Нынешнее нежелание активно защищать демократию остро контрастирует с оптимистичными настроениями, которые лежали в основе расширения ЕС после 1989 года. К тому времени европейцы с нетерпением ждали, что посткоммунистические страны быстро перейдут на западные политические и юридические нормы. В 2012 году ЕС способствовал мирной передаче власти в Грузии. А в 2014-м министры иностранных дел из стран ЕС вели переговоры об отставке президента Виктора Януковича в Украине на фоне массовых протестов. Но в последние годы такие истории успеха стали редкостью.

"ЕС предстал перед выбором. Или его нынешний дрейф сохранится, позволяя автократиям в европейском регионе процветать, или Брюссель начнет серьезно защищать и продвигать либеральную демократию, права человека и верховенство закона дома и по всему миру", - говорится в статье.

Чтобы пойти вторым путем, Европе нужно сделать так, чтобы ее разговоры о демократии были подкреплены ресурсами и решительностью. На фоне ухудшения ситуации внутри ЕС и деятельности иностранных автократов под боком бездействие недопустимо.

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Перевод: Лесь Дымань