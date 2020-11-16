Киев сохраняет осторожный оптимизм в отношении новой администрации в Вашингтоне, однако, американский переходный период может принести определенные угрозы для Украины.

Большинство украинцев почувствовали облегчение после окончания президентской избирательной кампании в США. Процесс импичмента Дональда Трампа и коррупционные обвинения против Джо Байдена сделали так, что Украина оказалась в эпицентре президентской гонки. И это произошло во времена, когда Киеву, как никогда, нужна поддержка обеих партий США в борьбе против агрессии России.

Читайте такжеБайден обсудил ситуацию в Украине с лидерами Франции и БританииОб этом пишет Atlantic Council, добавляя, что это неприятное участие в американских выборах стало апогеем странного периода в американо-украинских отношениях, который начался во время предыдущей кампании в 2016 году. Тогда вспыхнуло обсуждение готовности кандидата Дональда Трампа противостоять российским атакам против Украины. Сомнения относительно отношения Трампа к России бросали тень на все его президенство. В результате, американские отношения с Украиной пострадали.

Многие украинцы встретили новости о победе Джо Байдена на нынешних выборах с осторожным оптимизмом. В стране рассматривают такие изменения как возможность вернуться к однозначной поддержке со стороны США, которая поможет консолидировать международное сопротивление против вторжения России в Крым и на Донбасс. Личные связи Байдена с Украиной тоже дают основания для уверенности. Будучи вице-президентом во времена администрации Барака Обамы, Байден был ответственным за украинское направление политики. Он посетил страну 6 раз. Ни один предыдущий президент Украины не был настолько хорошо знаком с украинскими делами.

Но не все в Украине разделяют такие оценки. Скептики указывают на провал администрации Обамы в не допущении российской оккупации Крыма и ее дальнейшее нежелание предоставить Украине летальную военную помощь. Зато администрация Трампа отправила украинской армии противотанковые ракеты Javelin, а также другую военную помощь.

Читайте такжеWashington Post: Украина мечтает вырваться из внутренней политики США после выборовПо мнению аналитика Global Affairs Analyst Майкла Боцюркива, став президентом, Джо Байдена пересмотрит свои старые подходы к Украине. Он поймет, что ситуация, со многих точек зрения, еще более сложная, чем пять лет назад, из-за контрреволюции, которую в Киеве ведуют пророссийские силы и олигархи. По мнению аналитика, стоит ожидать, что Байден не будет мириться с такими кознями, как недавние попытки Конституционного суда уничтожить антикоррупционные ведомства.

"Между тем, осталось еще примерно два месяца президентства Трампа. Это дает президенту России Владимиру Путину окно возможностей, чтобы усилить конфликт на Востоке Украины и изменить ситуацию в свою пользу", - считает Боцюркив.

По его мнению, когда президентство Байдена начнется, поддержка Украины со стороны обеих партий в Палате представителей и Сенате останется сильной. Но не стоит ожидать, что США вдруг снова станут "мировым полицейским". Последние выборы были чем угодно, но не отказом от "трампизма" и изоляционизма. Помня об этом, администрация Байдена, скорее всего, будет формировать свою внешнеполитическую линию более осторожно.

Выборы президента США 2020: чем все закончилось?

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань