Но столько же причин могут послужить поводом для Варшавы, чтобы остаться.

Недавние угрозы Польши наложить вето на бюджет Евросоюза дали толчок для обсуждения будущего страны в составе блока. В начале месяца польское правительство присоединилось к Венгрии в усилиях, нацеленных заблокировать бюджет ЕС на 1,8 триллиона евро, а также деньги на восстановление после пандемии коронавируса. Причиной стало появление механизма, привязывающего выплаты от блока к верховенству закона в странах.

Читайте такжеFinancial Times: Евросоюз разъедает коррупцияЭто побудило оппозицию в Варшаве предостеречь, что Польша стала на путь выхода из Евросоюза или так называемого Polexit. Появился страх, что риторика польского правительства, которая выставляет ЕС как чужую и недружественную силу, приведет к очернению имиджа союза и созданию импульса для ликвидации членства. Именно это и произошло с Великобританией, - пишет Politico.

"У правительства нет мандата выводить нас из ЕС, не спросив об этом народ", - сказал спикер Сената Томаш Гроздский.

Министры и влиятельные политики от партии "Право и Справедливость" , а также их союзники в СМИ, все чаще высказываются против Брюсселя. На прошлой неделе еженедельник правого толка Do Rzeczy, который часто служит рупором для правительства в Варшаве, опубликовал статью, в которой говорилось следующее: "Мы должны сказать ЕС: хватит! Polexit, у нас есть право говорить об этом".

Несмотря на риторику, правительство Польши настаивает, что не имеет намерений избавиться от членства в Евросоюзе. Но оно хочет, чтобы организация соответствовала своему изначальному назначению: быть группой национальных стран, а не либеральным федералистическим проектом.

"Мы говорим громкое "Да" Евросоюзу, а говорим громкое "Нет" механизмам подавления", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Читайте также"Нужны мир и обсуждение": правительство Польши приостановило решение о запрете абортовВ то же время, совершенно очевидно, что нелиберальная демократия Польши и громкие слова ее политиков на разные темы: от верховенства закона, до абортов и прав ЛГБТ, - делает страну все более отличной от остального ЕС.

Politico перечисляет три причины, почему Польша может выйти из Евросоюза. И столько же причин, почему она может остаться.

Почему Варшава может уйти?

Во-первых, польские ценности не такие же как у других стран Евросоюза. Когда политики от "ПиС" объясняют, почему они наложили вето на бюджет организации, они редко употребляют слова "деньги" или "финансирование". Вместо этого они обращаются к идеологии, суверенитету и цивилизации. Лидер партии " ПиС "Ярослав Качиньский считает, что согласие с привязкой бюджетных выплат к верховенству закона будет означать "потерю суверенитета нашей страны".

Это подчеркивает истинную природу битвы между Брюсселем и Варшавой. Речь идет не столько о политике, сколько о ценностях. Политики из коалиции "ПиС" склонны описывать ЕС как крайне левый проект во главе с идеологами, которые не четко мыслят. Или же они называют союз способом усилить контроль Германии над Европой.

"Германия не может читать нам лекции о верховенстве закона. Германия не заплатила даже одного евро за свои предыдущие уроки верховенства закона в Польше", - сказал депутат от "ПиС" Патрик Яки, намекая на оккупацию польской территории нацистскими войсками во времена Второй мировой войны.

Не важно, чего касается дискуссия: верховенства закона, борьбы с климатическими изменениями, абортов или защиты прав ЛГБТ. Политики "ПиС" видят в этом навязывание "западных" или "либеральных" ценностей консервативной и христианской Польши. Варшава недавно даже выступила против плана по продвижению гендерного равенства в рамках внешней политики ЕС. Она также против стратегии по развитию искусственного интеллекта. Потому что в обоих планах было слово "гендер". Через ценностный компонент Варшаве и Брюсселю трудно прийти к согласию относительно политики.

Читайте такжеПремьер Польши высказался о протестах женщин из-за запрета абортовВо-вторых, среди сторонников польского правительства растут враждебные к ЕС настроения. Польским политикам не нравится ЕС, его институты и его лидеры. Почему Польша должна в таком случае хотеть быть членом организации?

Моравецкий недавно выступил в польском парламенте, защищая вето, наложенное на бюджет ЕС. Он сравнил союз с бывшим коммунистическим режимом в Польше, выступил против "выборочных решений еврократов" и "европейской олигархии".

В пятницу министр образования Пшемыслав Чарнек "взорвался" после того, как Европарламент раскритиковал Польшу за закручивание гаек в правилах проведения абортов.

"В Европе мы достигли худшего уровня, чем был в СССР и при коммунизме", - сказал он в эфире польского телевидения.

В то же время, высокопоставленные чиновники настаивают, что они не сторонники Polexit.

"Polexit - это полный абсурд. Ни одна политическая группа никогда не высказывала таких требований", - сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Но оппозиционные партии указывают на то, что хоть немедленный выход из ЕС не на повестке дня "ПиС", поведение партии может привести именно к этому.

"Пришло время бить тревогу. То, что произошло в Великобритании, начинается здесь. Мы должны это остановить", - сказала оппозиционный депутат Малгожата Кидава-Блоньская.

Читайте такжеAmerican Interest о реформах: Почему у Чехии и стран Балтии все получилось, а у Украины и Беларуси нетБитва за бюджет ЕС также сопровождается атаками против союза со стороны польских политиков низшего уровня. Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский недавно написал в Twitter, что "членство в ЕС - это инструмент достичь величия Польши. И только. Не наоборот". Он добавил, что поток финансирования от ЕС, которое помогло модернизировать Польшу, - это ничто по сравнению с теми доходами, которые получили в стране западные инвесторы.

Третья причина - членство в ЕС не входит в долгосрочные интересы Качиньского. В итоге, решение относительно польского будущего в ЕС будет принимать именно он как фактический правитель страны. А для 71-летнего Качиньского ЕС не играет центральную роль в его видении полной перестройки Польши. Он хочет демонтировать все реформы, которые страна провела после падения коммунизма в 1989-м году. Этот период он называет отравленным коррупцией и внутренними договоренностями.

"ПиС" нужно укрепить свою хватку на горле судов, СМИ и других институтов, а также усилить своих лояльных кадров и элиты. Правительство в Варшаве утверждает, что не собирается принимать новые законодательные изменения, которые могли бы ухудшить отношения с Брюсселем.

Однако, люди, такие как министр образования Чарнек, работают над созданием школьной системы, которая бы воспитывала людей с "традиционными и патриотическими" ценностями. И это может еще больше отколоть Польшу от ЕС.

Какие причины у Варшавы, чтобы сохранить членство в Союзе?

Прежде всего, ЕС чрезвычайно популярен среди поляков. В отличие от своего правительства, поляки среди наиболее еврооптимистических народов в объединении. В 2003 году во время референдума 74% избирателей проголсовали за вступление в ЕС. И с тех пор лояльность к организации только укрепилась.

Читайте такжеDie Zeit: от Гонконга до Беларуси протесты очень похожи между собой, почему?И это неудивительно. Польский народ получил большую выгоду от единого рынка и финансирования со стороны ЕС. С 2004 года Польша получила 127 миллиардов евро. И это больше, чем любая страна-участница. Эти деньги изменили Польшу. Они пошли за постройку дорог, мостов, школ, мусороперерабатывающих заводов и футбольных стадионов. С 2004 года более 2 миллионов поляков воспользовались преимуществами свободного передвижения, чтобы трудоустроиться за рубежом.

Согласно правительственным подсчетам, Польша получит 139 миллиардов евро финансирования и примерно 34 миллиарда займа в рамках нового бюджета и механизма восстановления после пандемии. Но правительства Польши и Венгрии заблокировали этот план. Вето не изменило то, как поляки относятся к ЕС. 81% опрошенных ответили, что проголосовали бы за то, чтобы остаться в союзе, если бы такой референдум состоялся. Еще 73% поляков поддерживают идею привязать финансирование ЕС к верховенству закона.

Вторая причина - выход из ЕС подорвет польскую экономику. Переговоры о Brexit доказывают, насколько трудно отделить экономику одной страны от всего рынка ЕС. В случае Польши такое разделение будет не просто труднее провести. Оно будет катастрофическим.

Польские компании экспортируют и импортируют товары и услуги в основном в пределах единого рынка ЕС. В 2018 году почти 80% польского экспорта приходились на страны ЕС. А 58% польского импорта происходили из внутреннего рынка союза. Польская экономика привлекала массивные иностранные инвестиции, которые превратили страну в один из промышленных центров всего Евросоюза. Деньги организации и участие в едином рынке сделали самих поляков более состоятельными. Их доход на душу населения вырос от 45% от среднестатистического показателя по ЕС в 2004 году до 70% в 2017-ом. Об этом свидетельствуют данные Евростата. За всю тысячелетнюю историю страны поляки не имели таких доходов.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии обвинил страны Западной Европы в "лицемерии" по отношению к РФЕсли Великобритания - 6-я крупнейшая экономика мира, то Польша - лишь 22-я. Она более зависима от ЕС. Выход из организации и возвращение всех таможенных пошлин и торговых барьеров отправит польскую экономику в конец рейтинга.

И третья причина остаться заключается в том, что у Польши был горький опыт, когда она была одна в мире без союзников. Страна сейчас переживает наиболее защищенный и состоятельный период за последние 400 лет. Ее связи с НАТО и ЕС оторвали ее от сферы влияния Кремля. Но это может измениться, если Польша снова захочет быть одна в условиях жестоких политических реалий Центральной Европы.

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Перевод: Лесь Дымань