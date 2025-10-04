Пекка Товери подчеркнул, что Европа не должна обрекать Украину на войну на истощение.

Европа должна усиливать возможности Украины наносить дальнобойные удары по территории России и помогать развивать украинский оборонно-промышленный комплекс. Такое мнение высказал бывший глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери в эфире "Эспрессо".

"Европе следует думать не только о краткосрочных национальных интересах, а прежде всего о потребностях Украины. Нужно быть готовыми пойти на рассчитанный риск и использовать часть наших запасов, чтобы предоставить Украине то, что ей действительно нужно. У Европы еще много материальных ресурсов: более 5 000 основных боевых танков, тысячи артиллерийских систем и миллионы снарядов на складах, и каждый месяц мы производим все больше. Если будет политическое решение, мы сможем предоставить Украине необходимую поддержку", - отметил он.

Товери подчеркнул, что важно также учиться на том, как именно ведется эта война.

"Мы не должны обрекать Украину на войну истощения на фронте, где Россия бросает мелкие пехотные подразделения и полагается на артиллерию, чтобы нанести массовые потери. Нужно больше поддерживать способности Украины к дальнему поражению. Украинцы показали, насколько эффективными могут быть отечественные дроны и ракеты против энергетической инфраструктуры России. Примерно четверть нефтеотраслевой инфраструктуры России повреждена, и нехватка горючего ощутима по всей стране", - напомнил депутат Европарламента.

По его словам, благодаря дальнобойным ударам Украина может серьезно ослабить российскую промышленность и экономику.

"Нам следует инвестировать больше в собственные дальнобойные системы, чтобы производить значительно больше крылатых ракет типа Taurus и Storm Shadow и делать это быстрее. Также надо помогать Украине развивать подобные способности, чтобы она могла эффективнее вести удары на дальнее расстояние. С помощью таких систем Украина может существенно ослабить российскую военную промышленность и экономику", - считает Товери.

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что Украина не может запускать европейские дальнобойные ракеты без разведданных от США. По его словам, от этих данных зависит как ракета ориентируется в пространстве.

"И для условного "Томагавка", Storm Shadow или Scalp, для любой другой крылатой дальнобойной ракеты необходимо иметь набор данных для систем TERCOM и DSMAC. То есть, карту высот, по которой она будет лететь, и ее изображение, и в том формате, который она сможет прочитать", - отметил Катков.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение о поставках нашему государству дальнобойных ракет должно быть за президентом США Дональдом Трампом.

"Мы говорили с Соединенными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая встреча, очень продуктивный диалог, и мы говорили о дальнобойных ракетах, дальнобойном вооружении. Мы увидим. Все зависит от его решения. Это важно", - подчеркнул глава государства.

