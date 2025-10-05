Президент США заверил, что премьер-министр Израиля согласен с его планом по прекращению огня в секторе Газа.

Если ХАМАС откажется от предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана, то этой группировке грозит "полное уничтожение". Об этом американский лидер заявил в комментарии для CNN.

"Им грозит полное уничтожение!", - сказал Трамп в ответ на вопрос, что будет с ХАМАС, если группировка не отдаст власть и контроль над Газой.

Президент США добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с его планом по прекращению огня в регионе, который состоит из 20 пунктов. Он подчеркнул, что ожидает "скорой ясности" относительно того, действительно ли ХАМАС привержен миру.

По словам Трампа, он прилагает все усилия для достижения своего плана по прекращению огня в Секторе Газа. Он выразил надежду, что лидеры ХАМАС также поддержат его.

ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников - что известно

Ранее группировка ХАМАС заявила о готовности освободить всех израильских заложников. Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, "основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама".

После этого президент США Дональд Трамп сказал, что Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа. По его словам, ХАМАС, вероятнее всего, готов к долгосрочному миру.

