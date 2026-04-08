'США потерпели историческое поражение': заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана

В заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана утверждается, что "враг уже более месяца умоляет прекратить интенсивный огонь Ирана и сопротивление".

Безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух недель будет возможен "при условии координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем посте в соцсети Х.

Арагчи добавил от имени Верховного совета национальной безопасности Ирана, что если атаки на страну будут прекращены, ее вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции.

Как сообщает К24, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде "с полным недоверием к американской стороне" начнутся переговоры.

Видео дня

Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что США "в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение".

В заявлении добавляется, что "США были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов".

Совет отметил, что иранский народ "должен знать, что благодаря усилиям своих сыновей и их историческому присутствию враг уже более месяца умоляет остановить интенсивный огонь Ирана и сопротивление".

Совет заявил, что под руководством Верховного лидера аятоллы Сееда Моджтабы Хаменеи и с согласия Высшего совета национальной безопасности, а также учитывая то, что он назвал преимущество Ирана на поле боя и неспособность врага воплотить свои угрозы в жизнь, в Исламабаде состоятся переговоры с целью согласования деталей в течение максимум 15 дней.

Заявление Дональда Трампа о перемирии

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что согласился приостановить атаки на Иран на две недели. Он добавил, что США не только достигли всех целей, но и превзошли план. Глава Белого дома добавил, что США получили 10-пунктное предложение от Ирана и "считаем, что это является работоспособной основой для переговоров". По словам Трампа, США и Иран достигли согласия почти по всем пунктам, которые ранее были предметом споров.

Также мы писали, что более 50 членов Палаты представителей от Демократической партии призвали к отстранению Трампа от должности президента США. Они призывают применить 25-ю поправку, которая позволяет вице-президенту и большинству членов Кабинета министров временно отстранить президента, который "неспособен исполнять полномочия и обязанности своей должности". Примечательно, что такое отстранение должно быть поддержано голосованием двух третей членов каждой палаты Конгресса.

