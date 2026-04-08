Демократы в США требуют отстранить Трампа из-за его высказываний об Иране, – Axios

Десятки демократов в Конгрессе призывают отстранить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Законодатели открыто обсуждают импичмент из-за поста американского лидера об Иране, в котором он сказал, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

Axios пишет, что рассматривается даже отстранение Трампа от должности на основании 25-й поправки. Члены Демократической партии все больше возмущаются тем, что они считают нарушениями Конституции со стороны администрации Трампа.

О 25-й поправке уже упомянула конгрессвумен из Аризоны Яссамин Ансари, ирано-американская председательница группы новоизбранных членов Палаты представителей от Демократической партии. Применить ее призвала и конгрессвумен Ильхан Омар из Миннесоты

"Это недопустимо. Примените 25-ю поправку. Начните процедуру импичмента. Отстраните его. Этого сумасшедшего ненормального нужно отстранить с должности", – написала она.

Конгрессвумен Максин Декстер из штата Орегон также считает, что давно пора объявить импичмент и/или применить 25-ю поправку.

"Республиканцы должны поставить интересы страны выше слепой лояльности к одному человеку", – добавила политик.

К отстранению Трампа в целом призвали более 50 членов Палаты представителей от Демократической партии. Применить 25-ю поправку призвала и бывшая соратница Трампа, экс-член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

Издание отмечает, что 25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов Кабинета министров временно отстранить президента, который "неспособен исполнять полномочия и обязанности своей должности". Однако такое отстранение должно быть поддержано голосованием двух третей членов каждой палаты Конгресса.

Один из высокопоставленных демократов из Палаты представителей сообщил Axios, что ходят слухи о принудительном голосовании по импичменту Трампа или отправке письма в Кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку. Однако обсуждение еще не дошло до руководства, говорят источники журналистов.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл назвал призывы демократов "жалкими".

"Демократы говорили об импичменте президента Трампа еще до того, как он вступил в должность. Демократы в Конгрессе сумасшедшие, слабые и неэффективные, именно поэтому их рейтинги одобрения находятся на исторически низком уровне", – заявил он в комментарии Axios.

Издание отмечает, что отстранение Трампа не произойдет без существенной поддержки республиканцев в Конгрессе и Кабинете министров, состоящем из сторонников Трампа. И это признают даже некоторые демократы.

Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить объявленный им дедлайн для Ирана на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что "президент проинформирован о предложении, и ответ будет дан".

Дедлайн истекает через считанные часы. Высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива на условиях анонимности заявил, что его страна "не имеет представления" о том, что собирается делать Трамп.

Ранее СМИ писали, что после угроз американского лидера атаковать мосты и энергетику Ирана, Тегеран прекратил переговоры с США. При этом отмечается, что переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: