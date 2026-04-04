Трамп установил Ирану дедлайн для открытия Ормузского пролива

Президент США заявил, что "время истекает".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, который продолжает блокировать Ормузский пролив – основной маршрут для экспорта нефти с Ближнего Востока. Соответствующее сообщение главы Белого дома 4 апреля появилось в социальной сети Truth Social.

Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы открыть Ормузский пролив или заключить соглашения, иначе, заявил он, на страну "обрушится ад".

"Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив. Время истекает – 48 часов до того, как на них обрушится ад. Слава БОГУ!" – написал президент США.

Видео дня

Блокировка Ормузского пролива: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявлял, что США больше не будут помогать другим странам с поставками нефти и топлива через Ормузский пролив, ведь никто не помогал ему. "Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное уже сделано. Идите и доставайте свою нефть", – обиженно написал он.

Также, по данным СМИ, Трамп шантажирует Европу оружием для Украины, чтобы получить помощь с открытием Ормузского пролива. После того, как европейские страны отказались помогать США решать вопрос с Ормузским проливом, глава Белого дома пригрозил прекратить поставки оружия для Киева по программе до PURL

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, у Трампа остался один вариант, чтобы разблокировать Ормузский пролив, – наземная операция в Иране. А это означает большое количество человеческих потерь, подчеркнул он.

