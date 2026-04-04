Израиль готовится к ударам по энергетике Ирана и ждет 'зеленого света' от США, – Sky News

Израиль готовится к атакам на энергетические объекты Ирана. Тель-Авив ждет "зеленого света" от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного представителя израильского оборонного ведомства. По словам источника, любые такие атаки, вероятно, состоятся в течение следующей недели.

Отмечается, что это заявление прозвучало после ультиматума Трампа Ирану. Президент США заявил, что у Тегерана есть 48 часов, чтобы либо открыть Ормузский пролив, либо вести переговоры с Вашингтоном, либо столкнуться с "адом".

Видео дня

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и в дальнейшем будет наносить мощные удары по Ирану.

"После того, как мы уничтожили 70 % их мощностей по производству стали, которая используется в качестве сырья для оружия, направленного против нас, сегодня мы нанесли удар по их нефтехимическим заводам", – цитирует его слова Sky News.

Нетаньяху говорит, что эти две отрасли для Ирана являются "денежной машиной", которая финансирует их войну против Израиля и всего мира.

"Мы продолжим наносить им удары, как я и обещал", – добавил израильский премьер.

Война США и Израиля с Ираном

По данным Пентагона, за время операции против Ирана, которая продолжается с конца февраля, погибли 13 американских военнослужащих. Раненых – более 360, большинство из которых являются представителями сухопутных войск и флота.

Между тем СМИ сообщают, что китайские компании продают данные о позициях американских войск на Ближнем Востоке. Утверждается, что некоторые из этих компаний связаны с Народно-освободительной армией Китая. Пока что американские чиновники и эксперты по разведке имеют разные мнения относительно того, представляют ли эти данные реальную угрозу.

