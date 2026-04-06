В ЕС резко отреагировали на угрозы Трампа нанести удары по энергетике Ирана, – Politico

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США "всегда будут действовать в рамках закона".

Удары по энергетической инфраструктуре и мостам в Иране, о которых предупреждал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, станут военным преступлением. Такое заявление сделал один из ведущих лидеров ЕС, сообщает Politico.

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики, являются незаконными и неприемлемыми. Это касается войны России в Украине, и это касается любого другого места. Иранское гражданское население является главной жертвой иранского режима. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании", – подчеркнул президент Европейского совета Антониу Кошта.

Чиновник отметил, что после пяти недель войны на Ближнем Востоке становится очевидным, что устранить первопричины конфликта можно только дипломатическим путем.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя угрозы Трампа, сказала, что США "всегда будут действовать в рамках закона".

Издание отмечает, что в последние дни Кошта, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом, лидерами Израиля, Пакистана и ОАЭ.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности пояснил, что целью этих контактов было "поддержать призыв ЕС к деэскалации и максимальной сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, а также способствовать созданию пространства для дипломатических усилий".

Угрозы Трампа в адрес Ирана

На днях американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран разблокировать проход судов через Ормузский пролив. Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в Иране.

После поста с угрозами ряд американских политиков поставили под сомнение психическое состояние Трампа. Бывшая соратница американского лидера Марджори Тейлор Грин призвала всех в окружении президента США, кто считает себя христианином, "молить Бога о прощении" и вмешаться в "безумие" президента.

