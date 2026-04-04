Иран ответил на угрозы Трампа 'обрушить ад' на страну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не разблокирует проход судов через Ормузский пролив до понедельника. В Тегеране же отреагировали новыми угрозами в сторону Вашингтона.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ. Неназванный представитель Ирана заявил, что в случае распространения агрессии весь регион превратится для США "в ад".

"Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, в котором вы утонете", – говорится в его заявлении.

Стоит отметить, что Тегеран заявлял о готовности частично открыть проход через Ормузский пролив для кораблей, транспортирующих товары первой необходимости. Неизвестно, подпадает ли под это определение нефть. Однако разрешение будет касаться "судов, следующих в иранские порты или в настоящее время работающих в регионе".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает о сбитии двух американских вертолетов Black Hawk 3 апреля. Также в заявлении говорится о поражении еще одной американской цели.

По официальным данным Пентагона, с начала операции "Эпическая ярость"  погибли 13 американских военнослужащих. Еще более 350 получили ранения.

