Иран ответил на угрозы Трампа 'обрушить ад' на страну

Тегеран заявляет, что в случае эскалации агрессии весь регион превратится для США в ад.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не разблокирует проход судов через Ормузский пролив до понедельника. В Тегеране же отреагировали новыми угрозами в сторону Вашингтона.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ. Неназванный представитель Ирана заявил, что в случае распространения агрессии весь регион превратится для США "в ад".

"Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, в котором вы утонете", – говорится в его заявлении.

Стоит отметить, что Тегеран заявлял о готовности частично открыть проход через Ормузский пролив для кораблей, транспортирующих товары первой необходимости. Неизвестно, подпадает ли под это определение нефть. Однако разрешение будет касаться "судов, следующих в иранские порты или в настоящее время работающих в регионе".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает о сбитии двух американских вертолетов Black Hawk 3 апреля. Также в заявлении говорится о поражении еще одной американской цели.

По официальным данным Пентагона, с начала операции "Эпическая ярость" погибли 13 американских военнослужащих. Еще более 350 получили ранения.

