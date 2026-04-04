В Иране заявили о сбитии двух американских вертолетов Black Hawk

В Иране заявили, что прошлую пятницу следует назвать "черной и унизительной для американских и сионистских врагов".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о сбитии двух американских вертолетов Black Hawk. Об этом пишет Associated Press.

Педставитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана Эбрахим Золфагари на брифинге заявил, что Тегеран поразил 3 апреля сразу несколько вражеских целей, включая два вертолета Black Hawk.

"Эту пятницу следует назвать черной и унизительной для американских и сионистских врагов", - сказал он.

В агентстве подчеркнули, что не смогли независимо проверить эти заявления. Тем не менее, некоторые американские СМИ уже сообщили о сбитии вертолетов.

Ранее иранские государственные СМИ призвали местных жителей помочь в поисках американского пилота, который катапультировался из сбитого истребителя США над юго-западной частью страны.

Региональный канал государственного телевидения заявил, что пилот катапультировался над провинцией Кохкилуе и Бойер-Ахмад. В эфире прозвучало обращение к населению: в случае захвата пилота живым и передачи его полиции обещают "ценное вознаграждение".

Напомним, что американский истребитель F-15E был сбит в небе над Ираном 3 апреля. Один из членов экипажа был спасен, другого еще ищут.

Ранее в ходе текущей войны уже случались эпизоды, когда американские военные самолеты уничтожались на аэродромах или получали повреждения в небе над Ираном. Однако этот случай - первый, когда американский военный самолет был сбит над иранской территорией и не смог вернуться на базу.

