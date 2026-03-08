'Не останется никого': Трамп поставил жесткое условие для окончания войны с Ираном

Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном, и допустил возможность того, что военная операция США закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или какого-либо оставшегося руководства у власти.

Как пишет The Guardian, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One в субботу, Трамп сказал, что переговоры будут не нужны, если все потенциальные лидеры Ирана будут убиты, а иранская армия уничтожена.

"Безоговорочная капитуляция. Это произойдет, когда они сдадутся или когда больше не смогут воевать, и некому будет это сделать – такое тоже может случиться", - сказал Трамп.

"В какой-то момент, я думаю, не останется никого, кто мог бы сказать: "Мы сдаемся"", – сказал Трамп.

Отсутствие конкретики в ответе Трампа затрудняет определение его политической цели в этом конфликте - чего президент хочет от Ирана и какую роль он будет играть в выборе следующего лидера страны.

В то же время стало очевидно, что Трамп принял окончательное решение не использовать курдов для вторжения, признав, что это осложнит и без того напряженную ситуацию, несмотря на то, что эта идея обсуждалась в Вашингтоне после сообщений СМИ о том, что курды были вооружены ЦРУ.

"Я не хочу, чтобы курды вторгались", – сказал Трамп. "Они готовы, но я сказал им, что не хочу, чтобы они вторгались. Война и так достаточно осложнена, чтобы еще и втягивать в нее курдов".

В Соединенных Штатах Белый дом пока приостановил публикацию федерального бюллетеня по безопасности, который предупреждал бы о повышенной угрозе для США в свете конфликта с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель администрации Трампа. Однако недавняя оценка американской разведки предупреждала, что Иран и его ставленники "вероятно" представляют угрозу целенаправленных атак на Соединенные Штаты.

Война США в Иране

США усиливают свое военное присутствие в регионе, направив третий атомный авианосец USS George Bush к берегам страны. Этот шаг свидетельствует о росте напряженности и возможности дальнейшей эскалации конфликта.

В ответ на эти события президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не планирует атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары против Ирана.

