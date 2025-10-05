Самые масштабные учения страны начались 1 сентября 2025 года.

Армия Венгрии отработала развертывание антидронных коридоров во время учений Adaptive Hussars 2025. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Венгрии, передает "Милитарный".

Во время учений в районе Мартфю-Вежень военные развернули антидроновые коридоры вдоль основных маршрутов движения боевой техники.

"Такие же конструкции устанавливались для защиты пунктов технического обслуживания и ремонта, которые являются уязвимыми к атакам с воздуха. Антидронные коридоры создают барьер для FPV-дронов противника, ограничивая их пространство для маневра", - объяснили в "Милитарном".

В издании добавили, что правильно смонтированная сетка значительно усложняет возможность поражения техники или позиций для оператора. Дрон теряет время на поиск открытого участка, что повышает шансы на выживание военных и сохранение техники.

Известно, что Adaptive Hussars 2025 - это самые масштабные военные учения в истории современной Венгрии, которые проводятся вместе с союзниками по НАТО. Они начались 1 сентября 2025 года и будут продолжаться до середины октября.

"В учениях принимают участие более 22 тысяч военнослужащих, среди которых - регулярные войска, резервисты, подразделения специальных операций, инженерные, логистические и авиационные части", - отметили в материале.

Основной целью учений является проверка боеспособности, мобильности и координации Вооруженных сил Венгрии в составе НАТО, а также отработка взаимодействия между военными и гражданскими структурами во время кризисных ситуаций. Значительное внимание уделяется логистике, управлению войсками и обеспечению движения техники по Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал 3 страны, с которыми не хотел бы границ. По его словам, "хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной".

"Мы не хотим граничить с Германией, потому что это уже было, и закончилось плохо. Хорошо, что между нами есть Австрия и Чехия. Мы не хотим граничить с россиянами, потому что это тоже уже было - граница с Советским Союзом. Мы не хотим граничить и с турками, потому что это тоже было", - подчеркнул Орбан.

Также политик отличился циничным заявлением о ЕС и Украине. Он считает, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны.

"Они (лидеры стран ЕС - УНИАН) хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят войны", - сказал Орбан.

