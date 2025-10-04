Кроме того, он в очередной раз позволил оскорбительное высказывание в сторону Украины.

"Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также в интервью венгерскому изданию Hetek на Youtube он отметил, что стратегический, но не геополитический интерес Венгрии — это существование Украины.

Кроме того, Орбан назвал три страны, с которыми он не хотел бы граничить. "Мы не хотим граничить с Германией, потому что это уже было, и закончилось плохо. Хорошо, что между нами есть Австрия и Чехия. Мы не хотим граничить с русскими, потому что это тоже уже было — граница с Советским Союзом. Мы не хотим граничить и с турками, потому что это тоже было", - подчеркнул он.

Другие заявления Виктора Орбана

Ранее УНИАН сообщал, что ранее он цинично заявил, что Украина не является суверенной страной. Также он посоветовал Украине уделять больше внимания своей восточной границе...

Кроме того, Орбан также говорил, что украинцы обречены "жить рядом с Россией" и страдать. Орбан считает, что ЕС мог бы заключить с Украиной стратегическое соглашение.

