Об одном из них стало известно, что он работал в структуре ФСБ, о другой - что она родом из Украины, но переехала в РФ.

Один из фигурантов покушения на заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева работал в структуре ФСБ.

Как сообщил журналист-расследователь Христо Грозев, 67-летний Виктор Васин работал в структуре, которая занимается производством средств слежения. Речь идет о "НТЦ "Атлас"", которая является частью "Ростеха".

По другим данным, Васин по образованию инженер по эксплуатации спутниковых средств связи. В 2021 году он работал в Институте молекулярной биологии РАН, а в 2025 году активно искал новую работу, публикуя резюме, претендуя на должности в сфере безопасности или кадров.

Кроме того, росСМИ обнародовали информацию еще об одной фигурантке нападения, которая после содеянного якобы сбежала в Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой, которая ранее якобы носила фамилию Антонюк. РосСМИ откуда-то взяли, что женщина после 2014 года переехала в РФ из Донбасса, но мечтала жить с семьей в Израиле и собирала деньги на осуществление этой мечты, но ее обокрал родной муж и сбежал. В результате Зинаида якобы осталась одна с детьми на съемной квартире, поэтому дочерей отправила к родственникам в Харьков.

После 2022 года, по данным росСМИ, женщина переехала в Москву, где изменила внешность и фамилию.

Кого обвиняет РФ

РФ заявила, что украинские разведывательные службы были причастны к покушению на генерала Владимира Алексеева в Москве.

Следственный комитет утверждал, что подозреваемый "прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по указанию украинских разведывательных служб для совершения террористического акта". Но доказательств, как всегда, в следкоме РФ не предоставили.

Нападение на генерала Алексеева в Москве

6 февраля неизвестные пытались застрелить российского генерала в подъезде жилого многоэтажного дома. Но покушение было неудачным, российского генерала госпитализировали и в больнице он пришел в себя.

7 февраля появились подробности покушения на Алексеева. В частности, были данные, что по адресу, где его подстрелили, проживает его любовница. Это обстоятельство объясняет, почему на момент покушения тот был без охраны.

А вчера российская ФСБ заявила, что поймала двух человек, которые хотели убить целого генерала. В частности, следком РФ сообщил, что в ОАЭ задержали и доставили в РФ подозреваемого в покушении на Алексеева. Подозреваемого зовут Любомир Корба. Он гражданин РФ, но сам родом якобы из Тернопольской области Украины. И по российской традиции, нетрудно догадаться, по чьему указанию он приехал в Москву стрелять в генерала.

