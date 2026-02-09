РФ нацелилась на атомную энергетику: эксперт объяснил, когда ждать новых ударов

После каждого удара требуется несколько суток на восстановление системы.

Россия перестанет бить по коммунальной инфраструктуре после окончания морозов, но переключится на сети и начнет выводить из строя атомные электростанции, заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в эфире Radio NV.

"Ближайшие два дня станут последними днями морозов. После этого, вероятно, произойдет увеличение количества ударов. Россия переключится с коммунальной инфраструктуры на электросети и будет периодически "гасить" именно атомные электростанции", - рассказал эксперт.

По его словам, последние полтора месяца враг пытался нанести самый сильный удар по украинцам в тылу, лишая дома тепла. Противник анализировал, какие объекты доступны для поражения, и выявлял слабые места. Он отметил, что РФ наносила целенаправленные удары, которые системно выводили эти объекты из строя. С учетом количества населения и объемов жилой застройки, которые должны были пострадать, сначала в приоритете был Киев, а следующим стал Харьков, который был обесточен.

"Тогда мы уже знали, что следующими после того, как они это сделают, будут атомные электростанции. Вот и это было закономерно. Атаки должны были резко лишить атомные реакторы нагрузки", - сказал Закревский.

Он отметил, что дополнительно этому способствовала ситуация с Молдовой, когда стало понятно, к чему приводит каскадное обесточивание и как в таких условиях приходится экстренно разгружать атомные блоки. После этого был нанесен целенаправленный удар по одному из объектов на западе Украины – крупному узлу, от которого питается значительное количество потребителей.

Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин не видит никаких ограничений в отношении ударов по атомным станциям, и этому не помогут ни позиция МАГАТЭ, ни ООН.

"Поэтому удары по атомной инфраструктуре будут и в дальнейшем. Мы уже ожидаем, что Россия будет отключать атомные реакторы так, как они это делают сейчас", - пояснил Закревский.

По его словам, после таких ударов энергетикам нужно несколько суток, или как минимум несколько десятков часов, чтобы повторно проверить и запустить всю систему, иначе она просто не сможет работать безопасно.

Атаки РФ по энергетике Украины - последние новости

В результате массированного удара России по украинской энергетике в ночь на 7 февраля все атомные электростанции на подконтрольных Украине территориях снизили свою мощность. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС. Тогда блоки АЭС были разгружены персоналом.

После атаки в Минэнерго заявили, что потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми.

