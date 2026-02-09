Марс подождет: вместо освоения 'красной планеты' Илон Маск задумал нечто иное

В ближайшие годы компания сосредоточится на лунной программе, а активную фазу марсианского проекта планируется отложить на более поздний срок.

SpaceX меняет приоритеты космической программы: теперь компания сосредоточится на создании саморазвивающегося города на Луне, а не на покорении Марса. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, объяснив, что лунная программа позволит быстрее продвигаться к долгосрочным целям освоения космоса.

По словам Маска, ключевым фактором стали сроки запусков. Полеты на Марс возможны только примерно раз в 26 месяцев и занимают около полугода, тогда как миссии на Луну можно отправлять каждые 10 дней, а дорога занимает примерно два дня. Это позволит быстрее тестировать технологии и ускорить строительство лунного города.

Такой поворот стал заметным отходом от прежних заявлений миллиардера, пишет Business Insider. Еще в 2020-м году он выражал уверенность, что SpaceX сможет высадить людей на Марс к 2026 году, но амбициозные космические проекты компании нередко сталкиваются со сложностями и регуляторными препятствиями, из-за чего сроки сдвигаются.

При этом Маск подчеркнул, что Марс не исключен из долгосрочных планов. По его словам, строительство города на Красной планете может начаться через пять-семь лет, однако главным приоритетом является "обеспечение будущего цивилизации, а Луна – более быстрый путь к этому".

В рамках новой стратегии глава SpaceX также рассказал о планах создать на Луне "саморазвивающиеся базы" и фабрики. Конечной целью он по-прежнему видит формирование полноценной цивилизации на Марсе.

Ранее в этом месяце Илон Маск объявил о слиянии SpaceX и стартапа xAI. По его мнению, объединение технологий ИИ, ракет, спутникового интернета и коммуникаций должно сформировать "самый амбициозный вертикально интегрированный инновационный механизм" как на Земле, так и за ее пределами.

УНИАН писал, что Tesla откладывает массовый выпуск роботов Optimus из-за проблем с конструкцией. Инженеры компании не могут добиться необходимой гибкости и сходства с человеческими руками. В феврале 2025-го Маск обещал 10 000 человекоподобных роботов Optimus до конца года.

Компания также разрабатывает новое устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

