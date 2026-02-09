Экс-регионал Ефремов получил паспорт РФ и живет в апартаментах за $4 млн в Москве, - 'Схемы'

Ефремов получил российский паспорт и проживает в элитных апартаментах в Москве, в то время как в Украине продолжается его уголовное производство за государственную измену.

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, экс-депутат и бывший председатель Луганской ОГА Александр Ефремов, которого в Украине обвиняют в государственной измене, после выезда из страны в начале полномасштабного вторжения России через Словакию, получил российский паспорт. Это установили журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) на основе утечек из российских баз данных, подтвержденных официальными реестрами РФ.

Российский паспорт выдан 22 декабря 2022 года.

Местонахождение и недвижимость

Журналисты выяснили, что Ефремов проживает в Москве, где его семья владеет апартаментами в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас":

Видео дня

26–27 этажи, площадь 466,5 кв. м, стоимость более $3 млн;

11 этаж, площадь 191,8 кв. м, стоимость около $1,2 млн.

Суммарная стоимость московской недвижимости семьи превышает $4 млн.

Также Ефремов имеет российский СНИЛС, что позволяет получать пенсионные выплаты на территории РФ.

Статус в уголовных делах в Украине

В Украине 69-летний Александр Ефремов находится под обвинением по ряду статей, в частности:

государственная измена;

содействие созданию группировки "Луганская народная республика";

помощь в захвате административных зданий Луганской ОГА и СБУ в 2014 году.

По данным Офиса генерального прокурора, Ефремов не имеет меры пресечения, в розыск не объявлялся, а судебные заседания по делу из-за временной оккупации Старобельска не проводились. Сейчас прокуратура принимает меры для получения копий утраченных материалов дела.

В ноябре 2024 года по представлению СБУ в отношении Ефремова были введены санкции, а его лишили государственных наград.

Российский паспорт и жизнь в РФ

По данным журналистов, Ефремов использовал российский паспорт:

для обслуживания счета в Сбербанке;

для посещения фитнес-центров WorldClass;

в налоговых документах РФ, привязанных к индивидуальному номеру налогоплательщика.

Бывший депутат не ответил на звонки и сообщения "Схем".

Политическая карьера Ефремова – что известно

Александр Ефремов – давний соратник беглого президента Виктора Януковича. После избрания Януковича президентом в 2010 году возглавил фракцию Партии регионов в парламенте и луганскую областную ячейку партии.

Трижды избирался в Верховную Раду с 2006 года. Голосовал за "диктаторские законы 16 января", которые ограничивали права граждан и свободу слова.

В 2019 году попал в плановые списки партии "Оппозиционный блок", однако формально в выборы включен не был. По данным СМИ, Ефремов бежал в Россию, где и проживает сейчас в шикарных апартаментах.

Вас также могут заинтересовать новости: