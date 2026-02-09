Что такое жилищные и коммунальные услуги определяется законом "О жилищно-коммунальных услугах". Итак, жилищная услуга - это услуга по управлению многоквартирным домом, которая включает:

обеспечение содержания общего имущества многоквартирного дома, в частности уборку внутридомовых помещений и придомовой территории, содержание лифтов и т. п.;

покупку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного дома;

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

другие дополнительные услуги, которые могут быть заказаны совладельцами многоквартирного дома.

А коммунальные услуги - это услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, управлению бытовыми отходами.

Важно помнить, что при наличии счетчиков (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение) оплата осуществляется только за фактически потребленные услуги. И на это не влияют временные/экстренные отключения или любые аварийные ситуации. То есть, люди фактически платят только за то, что потребляют.

Видео дня

Начисления на оплату за содержание придомовой территории и лифтов, услуги по поставке и распределению природного газа, управление бытовыми отходами и т.д. осуществляются в соответствии с тарифами исполнителей и являются постоянными. Но есть нюанс: если эти услуги вам не предоставлялись/предоставлялись не в полном объеме/некачественно, можно требовать перерасчета.

Наиболее противоречивой и сложной сейчас является ситуация с оплатой услуги теплоснабжения.

Ведь после ряда массированных российских обстрелов по всей территории Украины, только в Киеве более трети жилых и нежилых объектов фактически непригодны для проживания населения. Аварийную, форс-мажорную ситуацию усугубляют погодные условия с многочисленными снегопадами и температурными максимумами. И здесь возникает вопрос: нужно ли все же платить за отсутствие теплоснабжения?

В постановлении Правительства №830 от 21.08.2019 говорится, что "предоставление коммунальных услуг должно быть непрерывным, но допускаются перерывы на ремонт/профилактику, межотопительный период и ликвидацию последствий аварии". При этом отмечается, что: при наступлении таких перерывов плата за время перерывов не начисляется.

Также в этом постановлении есть обязательство для исполнителя сообщать о перерыве в предоставлении услуг: плановом - заблаговременно, аварийном - не позднее чем через 3 часа с его начала.

Согласно другому постановлению Кабмина (№127 от 06.02.2024 года), если услуга не предоставлена/предоставлена не в полном объеме/некачественно, исполнитель обязан в течение одного месяца после расчетного периода самостоятельно произвести перерасчет и (по условиям) уплатить неустойку.

В частности, перерасчет применяется, если температура воздуха в помещении ниже нормативной. Если же снижение температуры более чем на 6°C от нормативной, то плата за услугу по поставке тепловой энергии не начисляется (для соответствующих договорных моделей/условий).

Еще один момент: 1 января 2026 года вступили в силу законодательные изменения (Постановление КМУ №118 от 30.01.2026 года) об автоматическом пересчете коммунальных платежей в случае, если услуги: не предоставлялись/предоставлялись не в полном объеме/предоставлялись некачественно. Такой автоматический перерасчет должен осуществляться поставщиками услуг самостоятельно, без необходимости подачи жалоб или обращений от потребителей.

Автоматическому пересчету подлежат услуги:

теплоснабжение;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз бытовых отходов.

При этом отмечается, что поставщики услуг обязаны зафиксировать для каждого дома количество дней, когда услуги не предоставлялись или были ненадлежащего качества. За такой период (количество дней) оплата не начисляется или сумма уменьшается в соответствии с перечнем. Потребителям не нужно подавать заявления или обращения, суммы должны быть автоматически отражены в платежках.

Стоит ли самостоятельно зафиксировать нарушение и добиться перерасчета? Да. Как это сделать?

Зафиксировать факт не предоставления/предоставления не в полном объеме/некачественных услуг, указав дату/время, когда исчезло и когда восстановили отопление. Сообщить исполнителю/Киевтеплоэнерго/управляющему письменно (чат-бот, обращение, личный кабинет). Если проблема в качестве предоставления услуги (холодно) - зафиксировать температуру (фото/видео с датой), составить письменный акт с участием представителей управляющей компании (ЖЭК или ОСМД, непосредственно в жилом помещении с фиксации имеющегося температурного режима). И, наконец, подать письменное обращение исполнителю услуг о пересчете (электронный адрес с электронной цифровой подписью или средствами почтовой связи). Таким образом останется юридический след, который в дальнейшем будет иметь юридическое обоснование.

Если перерасчет не осуществлен, стоит повторно обратиться с требованием предоставить расчет/объяснение, а также оставить жалобу в орган, осуществляющий защиту прав потребителей в сфере надзора (в практике - Госпродпотребслужба; в законе прямо указано на уполномоченный центральный орган по защите прав потребителей).

Итак, основания для пересчета стоимости фактически предоставленных коммунальных услуг определены действующим законодательством. И речь идет об автоматических действиях. Однако самостоятельно фиксировать факты предоставления услуг ненадлежащего качества именно из-за военных действий и защищать свои права, совсем не лишнее.