Энергосистему Украины генераторами и мобильными котельными не спасти, - нардеп

Сергей Нагорняк считает, что худшая ситуация с электричеством - в Киеве.

Энергосистему Украины генераторами и мобильными котельными не спасти. Ее необходимо восстановить и обеспечить дополнительную защиту.

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев 24", отвечая на вопрос о помощи от партнеров Украины для усиления энергосистемы, подчеркнул, что энергосистему генераторами и мобильными котельными не спасти.

"Нам нужно ее (энергосистему, - УНИАН) восстанавливать, на это нужны огромные финансовые затраты. И нужно ее дополнительно защитить. На это также нужны огромные финансовые ресурсы", - сказал политик.

Кроме того, на вопрос о том, где ситуация с энергетикой самая плохая, он высказал мнение, что именно столица сегодня в худшем состоянии.

"Не потому, что плохо подготовились или лучше. Киев - очень энергоемкий город. И окружающие города-спутники много потребляют электрической энергии. Мы потребляли за счет атомных электростанций. Россияне это все хорошо понимают", - сказал нардеп.

Также он добавил, что враг бил не только по подстанциям "Укрэнерго", но и по воздушным линиям, которые ведут от АЭС к самим подстанциям и от подстанций к облэнерго.

"Соответственно, они нанесли нам определенный ущерб. Нам нужно сейчас время для того, чтобы восстановить линии электропередач, восстановить работу электроподстанций "Укрэнерго". И дать возможность атомным электростанциям разогнать свои блоки до номинальной мощности - на это тоже нужно не менее 24 часов", - подчеркнул Нагорняк.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский отметил, что Россия перестанет бить по коммунальной инфраструктуре после окончания морозов. В то же время, по его мнению, дальше РФ сосредоточится на электросетях и периодически "тушить" атомные электростанции.

Кроме того, он считает, что россияне стремятся разделить газотранспортную систему на острова, чтобы оставить украинцев без "голубого топлива".

