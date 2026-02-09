На этой неделе погода в Украине круто изменится

К нам придет долгожданное потепление и начнутся осадки.

На этой неделе погода в Украине резко изменится. Сегодня и завтра еще будут сильные морозы, особенно ночью, а потом температура заметно повысится. Местами воздух прогреется до +6°...+8° и даже выше. Вместе с долгожданным потеплением в нашу страну придут осадки и усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 9 февраля, будут морозы. Днем столбики термометров покажут -8°...-12°, на юге -3°...-7° и только на Закарпатье воздух прогреется до +3°...+5°. На западе, юге и востоке пройдет небольшой снег.

10 февраля по всей Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью, только на Закарпатье пройдет мокрый снег и дождь. Ночью ожидаются 20-градусные морозы, а днем в большинстве областей будет -7°...-10°, на западе и юге -1°...-4°, на Закарпатье - до +5°.

В среду, 11 февраля, в Украине станет заметно теплее. На западе и севере пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут -6°...-2°. Такая же температура будет и в центральной части. Во Львовской и Закарпатской областях ожидается небольшой "плюс". На востоке будет холоднее всего, -3°...-7°. На юге воздух прогреется до -1°...+1°.

В середине недели, 12 февраля, потепление в Украине станет более явным. В западных областях пройдет мокрый снег и дожди, а температура повысится до +3°...+5°, на Закарпатье - до +8°. На севере тоже ожидаются небольшие осадки, а столбики термометров покажут -3°...+3°. Аналогичная температура будет и на востоке Украины. В центральной части ожидается от -2° до +4°, а на юге потеплеет до +4°...+7°.

Перед выходными осадки накроют всю Украину. В большинстве областей пройдет небольшой дожди и мокрый снег, а на юге - небольшие дожди. На севере и северо-востоке будет -1°...+2°, в центральной части 0°...+3°. На юге и юго-востоке будет +3°...+7°, на западе до +8°, а на Закарпатье - почти весна, до +10°.

На выходных теплая погода с небольшим плюсом продолжится, только в воскресенье температура чуть снизится. Осадки будут преимущественно на юго-востоке и в западных областях.

