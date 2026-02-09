Доллар и евро дешевеют в начале недели: курс валют в Украине 9 февраля

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,75 грн, а евро – 50,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 февраля, подешевел на 17 копеек и составляет 43,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,75 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,11 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,20 грн/евро, а курс продажи - 51,00 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что даже в случае кратковременного профицита валюты рынок будет сдержанным. Согласно его прогнозу, с 9 по 15 февраля курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 42,75-43,5 гривны на межбанке и 42,5-43,75 гривни на наличном рынке.

