Хотя оба они имеют российское гражданство, но традиционно в РФ заявили, что один из них все же имеет украинское происхождение.

В ОАЭ задержали и уже даже передали РФ подозреваемого в покушении на генерала Владимира Алексеева, которое произошло двумя днями ранее в Москве.

Следком РФ сообщил, что подозреваемого зовут Любомир Корба. Он гражданин РФ, но сам родом из Тернопольской области Украины. В Москву приехал в декабре 2025 года якобы по указанию украинских спецслужб.

Добавляется, что на месте покушения на Алексеева нашли пистолет Макарова с глушителем.

Следком также распространил информацию, что у Корбы якобы было два сообщника, мужчина и женщина. При этом мужчина, 66-летний Виктор Васин, также уже задержан, но в Москве. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

А вот их сообщница - 54-летняя Зинаида Серебрицкая, якобы сбежала в Украину.

По данным российского следствия, она жила в жилом комплексе, куда наведывался генерал. Судя по соцсетям Серебрицкой, в Москве она жила с 2023 года.

Об Алексееве нужно знать, что он военный преступник. Родился в Винницкой области, но это никак не мешает ему планировать и осуществлять удары по украинским городам.

Покушение на генерала Алексеева

6 февраля в Москве пытались застрелить первого заместителя начальника главного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. После ранения его доставили в больницу, где он выжил.

Вчера появились подробности покушения на генерала Алексеева в Москве. В частности, была информация, что по адресу, где его подстрелили, он не живет, там проживает его любовница. И пока охранники жилого комплекса на лифте добирались до места стрельбы, сам киллер сбежал по лестнице.

