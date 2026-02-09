Во Львове на три дня объявили желтый уровень опасности: что происходит (инфографика)

Прогноз погоды на Львовщине на 9 февраля.

На ближайшие несколько дней во Львове объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в городе и по территории Львовской области в течение 9, 10 и 11 февраля на дорогах будет гололедица.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах образовается гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем -3°...-8°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -5°...-7°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшие дни во Львове на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха будет снижаться днем до -8°.

В начале этой недели очередная волна холода - в течение нескольких дней ночью столбики термометров могут опуститься до 16° мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: