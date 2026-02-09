Во Львове на три дня объявили желтый уровень опасности: что происходит (инфографика)

На ближайшие несколько дней во Львове объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в городе и по территории Львовской области в течение 9, 10 и 11 февраля на дорогах будет гололедица.
Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах образовается гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура днем -3°...-8°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -5°...-7°.
В целом, по данным синоптиков, в ближайшие дни во Львове на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха будет снижаться днем до -8°.
В начале этой недели очередная волна холода - в течение нескольких дней ночью столбики термометров могут опуститься до 16° мороза.