Сийярто публично поддержал нелегальную переправку украинцев через границу

Глава МИД Венгрии раскритиковал мобилизацию в Украине и прокомментировал задержание венгра за попытку переправки мужчин через границу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто фактически поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация в Украине, по его мнению, мешает завершению войны, развязанной Россией. Об этом он написал в Facebook.

В своем посте Сийярто упомянул о недавнем задержании в Украине гражданина Венгрии, которого подозревают в попытке незаконно переправить пятерых украинских мужчин в Венгрию.

По словам венгерского министра, консульство Венгрии в Берегово "немедленно предоставило задержанному консульскую защиту" и сопровождает его во время следственных действий.

Видео дня

Критика мобилизации в Украине

Комментируя ситуацию, Сийарто заявил, что этот случай, по его убеждению, подтверждает необходимость скорейшего завершения войны и прекращения мобилизации в Украине.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить", – написал он.

Глава МИД Венгрии также заявил, что, по его словам, многие украинские мужчины "отчаянно пытаются бежать из Украины", чтобы избежать призыва, отправки на фронт и "вероятной смерти".

В то же время Сийярто утверждает, что Государственная пограничная служба Украины "использует все средства" для задержания лиц, пытающихся нелегально пересечь границу.

Венгрия об Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, действующее венгерское правительство открыто демонстрирует враждебное отношение к Украине Ранее скандальный венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу.

В декабре Орбан сделал резкое заявление по поводу войны в Украине. Критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Украины и, в частности, идею использования замороженных российских активов, Орбан заявил, что ему не совсем понятно, кто на кого напал в российско-украинской войне, и утверждал, что Европу больше беспокоит не достижение мира в Украине, а победа над Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: