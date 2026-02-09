Сийярто публично поддержал нелегальную переправку украинцев через границу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто фактически поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация в Украине, по его мнению, мешает завершению войны, развязанной Россией. Об этом он написал в Facebook.
В своем посте Сийярто упомянул о недавнем задержании в Украине гражданина Венгрии, которого подозревают в попытке незаконно переправить пятерых украинских мужчин в Венгрию.
По словам венгерского министра, консульство Венгрии в Берегово "немедленно предоставило задержанному консульскую защиту" и сопровождает его во время следственных действий.
Критика мобилизации в Украине
Комментируя ситуацию, Сийарто заявил, что этот случай, по его убеждению, подтверждает необходимость скорейшего завершения войны и прекращения мобилизации в Украине.
"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить", – написал он.
Глава МИД Венгрии также заявил, что, по его словам, многие украинские мужчины "отчаянно пытаются бежать из Украины", чтобы избежать призыва, отправки на фронт и "вероятной смерти".
В то же время Сийярто утверждает, что Государственная пограничная служба Украины "использует все средства" для задержания лиц, пытающихся нелегально пересечь границу.
Венгрия об Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, действующее венгерское правительство открыто демонстрирует враждебное отношение к Украине Ранее скандальный венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу.
В декабре Орбан сделал резкое заявление по поводу войны в Украине. Критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Украины и, в частности, идею использования замороженных российских активов, Орбан заявил, что ему не совсем понятно, кто на кого напал в российско-украинской войне, и утверждал, что Европу больше беспокоит не достижение мира в Украине, а победа над Россией.