'ПриватБанк' снизил цены на валюту: свежий курс доллара и евро на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 февраля, подешевел на 15 копеек и составляет 43,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 51,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,60 гривни, а евро - по курсу 50,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 19 копеек до 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 9 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 43,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,75 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,50 гривни за евро.

