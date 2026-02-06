В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Алексеева: что известно

В Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в первого заместителя начальника главного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в результате чего тот был госпитализирован.

По данным росСМИ, неизвестный несколько раз выстрелил Алексееву в спину, после чего скрылся. В следственном комитете подтвердили, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, ведется розыск нападавшего.

Известно, что генерала отправили в больницу, но пока о его состоянии не сообщается. Но по некоторым данным, он в тяжелом состоянии.

Также росСМИ со ссылкой на свидетелей сообщили, что покушение произошло на лестнице жилого дома на Волгоградском шоссе, когда генерал выходил из квартиры. Жители слышали выстрелы и крики о помощи. Когда они вышли на место инцидента, то увидели самого Алексеева в крови.

Что извесно об Алексееве

Об Алексееве известно, что он уроженец Винницкой области, населенного пункта Голодьки.

С 2011 года Алексеев занимает должность первого заместителя начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Он считается одним из ключевых функционеров российской военной разведки. За участие в бомбардировках Сирии Алексеев был удостоен звания Героя РФ.

В 2014 году он стал одним из кураторов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". А летом 2023 года, когда вагнеровцы затеяли бунт, он обратился к ним с рекомендацией опомниться.

Как добавил журналист Денис Казанский, ранее террорист Игорь Гиркин-Стрелков рассказывал о том, что именно генерал Алексеев стоял за созданием ЧВК "Вагнер" и других российских ЧВК. По словам Стрелкова, именно он угрожал полевому командиру "ЛНР" Мозговому, а затем руками "Вагнера" ликвидировал его.

Кроме этого, российский генерал прославился и на Западе. Его имя фигурирует в расследованиях операций влияния, в частности применения "Новичка" в Солсбер, а также вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.

Предатель Украины Олег Царев по случаю нападения на Алексеева выкатил пост в своем Телеграме, из которого можно сделать вывод, что российский генерал является военным преступником. Царев заявил, что тот планировал многие операции оккупантов по Украине, и даже участвовал в них. Предатель Украины отметил, что практически нет операций против Украины, к которым бы не был причастен Алексеев.

Другие новости о покушениях в Москве

22 декабря 2025 года в Москве взорвали автомобиль с российским генералом. Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб.

На следующий день издание Bild написало, что взрыв автомобиля в Москве, в результате которого погиб генерал Фанил Сарваров, имеет все признаки покушения. По предварительным данным, под днищем машины была закреплена мина, что свидетельствует о тщательно спланированной операции.

