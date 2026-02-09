США 'воюют' с Китаем за полезные ископаемые из Африки, - Reuters

Отмечается, что на данный момент Пекин контролирует многие поставки.

США конкурируют с Китаем за поставки африканской меди, кобальта и других важных минералов. Особое внимание Вашингтон уделяет Замбии, Гвинее и Демократической Республике Конго.

Агентство Reuters пишет, что только на Конго приходится более 70% мировых поставок кобальта, а в 2024 году страна произвела около 3,3 миллиона тонн меди.

Однако вместо того, чтобы размещать американских операторов в странах с высоким уровнем риска, США склоняются к использованию соглашений о закупке и других торговых структур. Как вариант, соглашение с Mercuria и договоренности с конголезской государственной горнодобывающей компанией Gécamines, чтобы переориентировать производство на выгодные для США цепочки, в которых сейчас доминируют китайские перерабатывающие предприятия.

Видео дня

"США используют финансовую мощь, а не промышленное присутствие. Благодаря каналам сбыта и торговли Вашингтон может перенаправить конголезскую медь американским покупателям, не принимая на себя политические или операционные риски, связанные с эксплуатацией рудников в ДРК", - сказал аналитик Control Risks Винсент Руже.

Китайские компании по-прежнему контролируют многие из крупнейших месторождений меди и кобальта в Конго, в том числе Tenke Fungurume и Kamoa-Kakula, и на протяжении более десяти лет направляют большую часть добычи в Китай для переработки. Помимо меди и кобальта, Конго становится поставщиком цинка, германия и галлия.

Стоит отметить, что китайские операторы работают на спорных территориях, укрепив свое преимущество в скорости выхода на рынок. При этом для других поставщиков вопросы собственности являются главной проблемой.

Война за критически важные ископаемые - последние новости

Президент США Дональд Трамп планирует запустить стратегический проект стоимостью 12 миллиардов долларов по созданию запасов критически важных минералов. Проект под названием "Хранилище" позволит защитить производителей от перебоев в поставках критических элементов.

При этом Австралия рассматривает возможность установления минимальной цены на критически важные полезные ископаемые. Страна стремится ограничить доминирование Китая на рынке и привлечь иностранные инвестиции в новые шахты и перерабатывающие проекты.

Вас также могут заинтересовать новости: