Россия 'засветила' новый боеприпас для FPV-дронов: что о нем известно

Россия серийно применяет боеголовку "Капля" на FPV-дронах для поражения бронетехники с дополнительной защитой.

Россия представила новый серийный боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля", предназначенный для поражения бронетехники, в частности машин с дополнительной противодроновой защитой. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на российские военные источники.

Боеприпас продемонстрировал военный корреспондент российского "Первого канала" Дмитрий Кулько. На обнародованных пропагандистских кадрах "Каплю" показывают как унифицированное изделие серийного производства, которое централизованно поставляют операторам FPV-дронов, а не изготавливают в полевых условиях.

По утверждениям российской стороны, боеприпас оснащен боеголовкой типа EFP (Explosively Formed Penetrator – "ударное ядро"). При взрыве она формирует компактный металлический элемент, способный пробивать дополнительные каркасные конструкции, такие как металлические решетки или противодроновые "козырьки", а также поражать основную броню техники. В РФ называют эту разработку ответом на массовое использование таких защитных элементов на бронемашинах.

Видео дня

Российские военные источники также утверждают, что при взрыве "Капля" образует осколки, которые могут поражать живую силу вблизи цели, сочетая противотанковое и противопехотное действие. Боеприпас демонстрируют установленным на ударных FPV-дронах, рассчитанных на точные удары с близкого расстояния.

Украинский оборонный аналитик Андрей Тарасенко отмечает, что заводская боевая часть типа EFP диаметром около 150 мм потенциально способна пробивать более 100 мм брони и создавать мощный забронированный эффект. По его словам, такие боеприпасы не активируют динамическую защиту, что позволяет им проходить через нее без детонации.

Кроме "Капли", на видео показали и другие стандартизированные боеприпасы для дронов, которые, по сообщениям, уже поступают в российские войска. Среди них – осколочные боеголовки массой около 1,7 кг, которые применяют на ударных FPV-дронах или сбрасывают с квадрокоптеров-бомбардировщиков, а также термобарические боеголовки весом примерно 4 кг.

Пропагандистские СМИ РФ называют эти боеприпасы частью централизованных поставок, что может свидетельствовать о переходе к унифицированному вооружению FPV-дронов в различных подразделениях. Боеприпасы также демонстрировали вместе с готовыми дронами, что указывает на их включение в регулярную военную логистику, а не использование исключительно кустарных решений.

Другие новинки российского вооружения

Ранее в России показали испытания новых беспилотных катеров на оптоволокне, которые несут на себе оптоволоконные FPV-дроны. Как пишут эксперты Defense Express, эта разработка усиливает возможность вражеских ударов по Одессе и Николаеву.

В корпусе он имеет специальный отсек с раздвижными дверцами, где располагаются FPV-дроны. Как отмечают эксперты, в этом отсеке может располагаться до двух беспилотников, скорее всего, речь идет о FPV-дронах "Князь Вандал Новгородский" на оптоволокне.

Вас также могут заинтересовать новости: