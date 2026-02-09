Лезут на Оскол и 'превращаются в удобренияе: военный о ситуации возле Купянска

Он отметил, что россиянам не удается форсировать реку и создать плацдарм.

В настоящее время на Харьковском направлении российские оккупанты сконцентрировали наибольшее внимание на реке Оскол.

Об этом рассказал командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов с позывным Абдула в эфире Киев24. По его словам, россияне очень хотят перейти реку и закрепиться на другой стороне.

Абдула отметил, что иногда вражеским силам перейти удается, "но после этого они превращаются в удобрения".

"Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается", - сказал военный.

Волохов добавил, что оккупанты пытаются обходить с флангов, просачиваться через украинские позиции.

"Цель одна - зайти в тыл, отрезать позицию, затем уже вводить какие-то другие силы, где это удается", - объяснил Волохов действия россиян.

Ситуация на Купянском направлении

27 января Волохов сообщал, что на Купянском направлении россияне пытаются просачиваться в украинский тыл, однако благодаря беспилотным технологиям Силам обороны удается удерживать линию стабильной.

А 21 января сообщалось, что уникальная зону поражения ВСУ в Купянске может переломить ситуацию на линии фронта. Все потому, что ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска, которая может уничтожить до 88% российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям.

