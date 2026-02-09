В России выкатили свою версию покушения на генерала Алексеева

Утверждение российской ФСБ не стало сюрпризом ни для кого.

Задержанные по делу о покушении на российского генерала Владимира Алексеева, которое произошло 6 февраля в Москве, якобы рассказали "об обстоятельствах подготовки" к преступлению.

Утверждение российской ФСБ не стало сюрпризом. Там заявили, что Любомир Корба и Виктор Васин совершили покушение "по заданию Службы безопасности Украины".

Как завербовали Корбу

Сотрудники ФСБ якобы выяснили, что Корбу завербовал сотрудник СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Сообщается, что он даже "прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен на полиграфе, проинструктирован о способах связи по Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев-Кишинев- Тбилиси-Москва".

В РФ утверждают, что к вербовке Корбы причастны даже польские спецслужбы. "В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын", - говортся в сообщении и добавляется, что это гражданин Польши Любош Корба, 1998 года рождения, проживающий в Катовице.

Как совершалось покушение

В пресс-релизе сказано, что завербованный Корба следил за генералом ГРУ, а затем "изъял из схрона в Московской области пистолет с глушителем и боекомплектом, заложенный украинскими спецслужбами, а также электронный ключ от входной двери в подъезд дома, где жил Алексеев". Сам ключ через тайник якобы передала другая фигурантка дела - Зинаида Серебрицкая, которой после покушения удалось бежать в Украину, как считают российские следователи. По сообщениям росСМИ, женщина снимала квартиру в том же жилом комплексе что и генерал и собирала о нем данные.

"На лестничной площадке Корба четыре раза выстрелил в замначальника ГРУ, после чего выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел ОАЭ, где был задержан", говорится в сообщении ФСБ.

В ФСБ даже назвали сумму вознаграждения, которую украинцы обещали Корбе в случае ликвидации российского генерала. Это $30 тыс.

Третий фигурант дела Виктор Васин, как утверждает спецслужба, снял квартиру для "конспиративного проживания" и покупал Корбе проездные билеты.

Покушение на генерала Алексеева: что известно

Само покушение произошло в подъезде многоэтажки в Москве 6 февраля. Генерал был госпитализирован, врачи его спасли.

Традиционно в РФ тут же обвинли в произошедшем Украину. На что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил, что Киев не причастен к покушению на генерала. СБУ покушение не комментировала.

