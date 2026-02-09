Стармер может потерять пост премьера Великобритании из-за дела Эпштейна, – Bloomberg

Шансы Стармера удержаться на посту до конца недели оцениваются как равные – 50 на 50.

На фоне назначения Питера Мандельсона послом в США, политическое будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказалось под угрозой. Об этом пишет Bloomberg, напоминая о прежних связях Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Издание отмечает, что в воскресенье на фоне этого скандала уже ушел в отставку Морган Максуини, глава администрации премьера Великобритании. Однако издание пообщалось с людьми, близкими к Лейбористской партии Великобритании.

Источники отмечают, что министры кабинета планируют обратиться к Стармеру с просьбой самостоятельно сложить полномочия. Или же они инициируют соответствующее решение самостоятельно. Сейчас шансы на то, что Стармер продержится на этой должности еще неделю, оценивают как 50 на 50.

Отмечается, что Стармер несколько дней размышлял, может ли он позволить себе продолжать работу без Максуини. Поскольку эта потеря "оставляет премьер-министра беззащитным" в то время, когда разочарованные члены правительства требуют изменений в руководстве. А министр здравоохранения Вес Стритинг и бывшая вице-премьер-министр Анджела Рейнер продвигаются как претенденты на пост премьера.

"Поскольку Максуини так долго был громоотводом для споров, охвативших премьер-министра, Стармер также останется без защиты в то время, когда скандал вокруг Мандельсона, возможно, еще далек от завершения. Недавно члены парламента добились публикации документов о проверке этого дипломатического назначения. Эти материалы еще не были опубликованы", – отмечает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что Стармер планирует попытаться укрепить свои позиции, пригласив в кабинет министров левых деятелей, таких как Рейнер, и продвинув таких лиц, как министр энергетики Эд Милибенд, который сам является бывшим лидером партии. Однако есть сомнения в том, что Рейнер пойдет на такое сотрудничество, поскольку она сама сейчас может стать премьером.

Дело Эпштейна: влияние на мировую политику

Ранее политолог Игорь Рейтерович отметил, что раскрытие файлов Эпштейна может стать ключевой темой во время выборов в Конгресс США, которые пройдут уже этой осенью. Впрочем, по его мнению, республиканцы могут попытаться затянуть этот скандал, перекрыв его другими инфоприводами.

В то же время политолог Игорь Петренко считает, что затягивание с обнародованием файлов Эпштейна разозлило даже часть республиканцев. На фоне этого они выбрали тактику попытаться "затопить" фамилию Трампа в океане других громких имен.

