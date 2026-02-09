По всей Украине на сегодня объявили желтый уровень опасности

Прогноз погоды на 9 февраля.

На понедельник, 9 февраля, по всей Украине введен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9 февраля в Украине на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях пройдет небольшой снег. На остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем снизится до -7°...-12°. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны -3°...-8°. Только на Закарпатье ожидается плюсовая температура +1°...+6°.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине сохранится ощутимый холод, однако со временем температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -20...-22 градусов. В то же время на юге и юго-западе страны морозы будут слабее: в ночные часы прогнозируется около -12 градусов.

Метеоролог обратила внимание, что именно ночные минимальные температуры сейчас имеют решающее значение, ведь они создают наибольший дискомфорт и ощутимо сказываются на самочувствии. Она также подчеркнула, что период сильных морозов будет непродолжительным: самыми холодными останутся ночи 9 и 10 февраля, после чего более теплые воздушные массы постепенно вытеснят холод.

Вас также могут заинтересовать новости: