Ближайшая ночь в Украине завершит период сильных морозов, - синоптик Диденко

Эксперт прогнозирует, что в Киеве также заканчивается эпоха сильных морозов.

Сильные морозы в Украине уже подходят к концу. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период сильных холодов", - порадовала она.

По ее прогнозу, 10 февраля ночью ожидается температура воздуха -12...-20, а на севере до -22 градусов.

Завтра днем в большинстве областей столбики термометров покажут -4...-11 градусов, на юге и в западных областях -2...-4 градуса, а на Закарпатье - до +2 градусов.

Ветер преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.

По словам Натальи Диденко, из-за антициклона осадков завтра не будет, только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, также завершается эпоха сильных морозов.

Ближайшей ночью температура еще вероятно снизится до -20 градусов. Завтра днем в столице будет сухо, солнечно и около -10 градусов.

"Во второй половине дня усилится ветер южного направления", - предупредила синоптик жителей столицы.

По данным Укргидрометцентра, 9-11 февраля в Киеве похолодает, а давление будет интенсивно расти. Осадков в эти дни не ожидается, только днем 11 февраля местами пройдет небольшой снег. В Киевской области ночью 9 и 10 февраля будет -15°...-20°, местами -23°...-24°, а днем -6°...-13°. 11 февраля прогнозируют ослабление мороза.

