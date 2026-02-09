Продолжаются последние бои за Покровск и Мирноград, ситуация ухудшается, - DeepState

РФ усилила применение КАБ по позициям Сил обороны в этом районе.

Ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что россияне пытаются затянуть свою пехоту в северную часть Покровска. Кроме того, враг, переодевшись в гражданскую одежду, вывозит тела своих 200-х.

"Заход в город сильно ограничен. Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу заминирует. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется враг", – отмечают аналитики.

По их информации, в последние дни Силы обороны провели несколько попыток завести личный состав на бронированной технике.

"Кто отдал такой приказ, даже не нужно писать, все и так его знают... Автомобили были уничтожены, личный состав 300. Стоит отметить, что враг усилил применение КАБ по позициям Сил обороны", – добавляют аналитики.

В районе Мирнограда, по словам экспертов, РФ накапливается на фермах на севере. В частности, в церкви, вместе с гражданскими, нарушая нормы гуманитарного права. В северной части города продолжаются хаотичные бои за позиции, которые продолжают удерживать Силы обороны. Аналитики отмечают, что "несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки россиян", у командования "на выход которых нет никаких планов".

"Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление. Однако самая большая проблема в том, что враг осуществляет рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину нашей обороны и выискивает пилотов, которые на сегодняшний день под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Одновременно с этим, Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попытаться выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает враг. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...", – отметили аналитики.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о том, что РФ усиливает давление на Мирноград, сообщили в группировке войск "Восток". Там отметили, что оккупанты пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма города.

Между тем начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что РФ использует в частности и бронетехнику для того, чтобы продвигаться в районе Покровска. По его словам, РФ здесь давит сразу с двух направлений.

