'Не похоже на работу спецслужб Украины': аналитик Sky News о покушении на генерала РФ

Кларк отметил, что в тех случаях, когда спецслужбы Украины брали на себя ответственность, использовались автомобили с бомбами.

На первый взгляд, нападение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не похоже на типичную работу украинских спецслужб, пишет военный аналитик Майкл Кларк в статье для Sky News.

Кларк добавил, что Киев пока не взял на себя ответственность за него, хотя, несомненно, нападение в Украине одобряют.

Аналитик объяснил, почему считает, что Украина может не быть причастна к этому инциденту. Во-первых, как пишет Кларк, это "не в их стиле".

Кларк отметил, что когда в 2024 году был убит Игорь Кирилов, это произошло с помощью бомбы, спрятанной в электрическом велосипеде у входа в его московскую квартиру.

Также он вспоминает, что когда в 2025 году был убит Ярослав Москалик, а затем в декабре - Фанил Сарваров, в обоих случаях использовались автомобили с бомбами.

Как отметил аналитик, во всех трех случаях эффект был мгновенным и смертельным.

Однако стрельба в российского генерала Владимира Алексеева происходила с некоторого расстояния. В него выстрелили несколько раз в спину, и это не привело к его смерти. Поэтому Кларк предполагает, что нападавшим мог быть не профессиональный киллер.

В то же время аналитик добавил, что украинцы, как и россияне, пытаются поощрять любителей в стране своего врага "попробовать свои силы", поэтому это нападение могло произойти благодаря косвенному участию украинских спецслужб, даже если они его не планировали.

Также Кларк отметил, что в других случаях украинские спецслужбы быстро комментировали такие события и часто заявляли, что это их работа. Однако он отмечает, что их молчание в течение нескольких часов после инцидента является интересным.

В статье отмечается, что Алексеев занимал очень высокую должность в российской военной разведке – ГРУ. Он имел большой опыт работы в разведке и работал во время событий в Сирии и Украине, во время отравления в Солсбери в 2018 году и вероятного вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

Кларк не исключает, что Алексеев вел регулярные переговоры с частными военными компаниями, которые являются неотъемлемой частью российской наступательной операции в Украине, в частности, с частной военной компанией "Вагнер".

Хотя, как говорится в материале, "Вагнер" с тех пор был включен в состав регулярных российских вооруженных сил, многие другие ЧВК все еще действуют, по сути, по собственному плану в войне Кремля против Украины.

Военный аналитик подчеркнул, что эти ЧВК известны своей коррумпированностью и связями с организованной преступностью в России. Поэтому он предполагает, что смерти российского генерала желали не только украинцы, но и местные банды и группировки, с которыми он мог иметь конфликты.

При этом Кларк уверен, что "российские спецслужбы задержат кого-то в течение ближайших 24-48 часов и будут утверждать, что этот человек, кто бы он ни был, работал на Украину".

"Некоторые вещи в деятельности Кремля не меняются", - добавил аналитик.

Ранее УНИАН сообщал, что подрыв автомобиля российского генерала Фанила Сарварова произошел у входа в его дом и менее чем в 16 километрах от Кремля. Издание Sky News писало, что это серьезный удар по имиджу Москвы. Указывается, что Сарваров был влиятельной фигурой, он возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба. Кроме этого, генерал отвечал за подготовку войск к предстоящему развертыванию. Известно, что Сарваров служил в Чечне и Сирии.

Также мы писали, что ссылаясь на анализ открытых данных, а также на информацию российских и украинских источников, The Insider привел данные, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Россия потеряла убитыми не менее 19 генералов. Издание отметило, что некоторые генералы погибли на фронте, а другие - в результате диверсий в тылу. В то же время, в статье указывается, что не все смерти были официально подтверждены российскими властями.

