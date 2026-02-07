Пока охранники жилого комплекса поднимались на место стрельбы на лифте, сам стрелок ушел по лестнице.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, которого вчера пытались ликвиировать, пришел в себя после операции.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники "в медицинских кругах", в настоящее время военный преступник находится в сознании, врачи "с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет".

Кроме того, источники росСМИ, близкие к следствию, сообщили, что силовики задержали двоих подозреваемых, один из которых, как предполагается, нанес генералу три огнестрельных ранения.

Как добавил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, во покушения генерал Алексеев был без охраны, поскольку отлучался по личным делам.

В квартире, куда явился генерал, по данным источников, он не живет, а использовалась она из-за конспирации. Охрану жилого комплекса, где расположена квартира, осуществляло частное охранное предприятие.

Киллер открыл домофон своим ключом и был одет в маску, шапку и большую куртку. В момент покушения на охране происходила пересменка. Охранник, заканчивающий смену, проигнорировал звонок соседей о стрельбе.

Тем временем два его сменщика, узнав о происшествии, поднялись на лифте на 24-й этаж, где произошло покушение. Они разминулись со стрелком, который принял решение скрыться по лестнице.

Покушение на генерала Алексеева: что известно

Вчера в Москве неизвестный пытался застрелить первого заместителя начальника главного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в результате чего тот был госпитализирован.

Об Алексееве нужно знать то, что он военный преступник. Родился в Винницкой области, что,однако, не мешает ему планировать и осуществлять удары по украинских гражданах.

За подобные действия, но в Сирии, он уже удостоился наград в РФ.

